Stjerner genforenes

Bille August arbejder netop nu på et nyt stort filmprojekt sammen med skuespilleren Esben Smed, der også havde hovedrollen i instruktørens anmelderroste 'Lykke-Per'

Flere danske instruktører sværger ofte til at benytte de samme skuespillere i flere af sine film - med Anders Thomas Jensen og Thomas Vinterberg som nogle af de mest klare eksempler.

Men nu vil Bille August, 72, også være med på vognen. I hvert fald er der lagt op til en genforening mellem mester-instruktøren og 37-årige Esben Smed.

Sidstnævnte spillede den altoverskyggende hovedrolle i 'Lykke-Per' fra 2018, og nu står han atter i front i en kæmpe Bille August-film.

Der sker i 'KYSSET', der får premiere om præcis et år - 18. august 2022. Her spiller han rollen som Anton.

Optagelserne er endnu ikke gået i gang, men det kommer til at ske allerede fra 30. august og nogle måneder frem både på Fyn og i Ungarn.

Man kan ikke beskylde Bille August for at hvile på laurbærrene. Efter premieren på hans Karen Blixen-film 'Pagten' forrige uge, står han således allerede bag kameraet igen.

Bille August fortæller om sin film 'Pagten'.

En vigtig historie

For Bille August er det en stor drøm, der nu går i opfyldelse, idet han i mange år har ønsket at realisere projektet.

Oprindeligt var det tænkt som en international film, men først nu - en del år efter - har det været muligt at føre projektet ud i livet som et dansk et af slagsen.

Det er et romantisk 'relations-drama' frit efter den østrigske forfatter Stefan Zweigs roman ’Ungeduld des Herzen’ fra 1939. Bille August har selv ført pennen og omskrevet romanen til danske forhold.

- 'KYSSET' er en af de smukkeste og mest usædvanlige kærlighedshistorier nogensinde fortalt. Udover den unikke kærlighedshistorie er dens underliggende tema om medlidenhed og hjertets godhed vigtig at fortælle i en tid, hvor mobning og udstødelse desværre er blevet en del af vores hverdag, fortæller Bille August.

Han understreger, at filmen 'berører en række eviggyldige moralske problemstillinger indrammet i en bevægende, intim fortælling om to forslåede unge menneskers møde i livet'.

Esben Smed, som altså nu genforenes med Bille August, har de senere år haft stor succes både på film og tv - blandt andet som den tilfangetagne danske fotograf Daniel Rye i filmen 'Ser du månen Daniel' og den kriminelle Nicki i alle tre sæsoner af dramaserien 'Bedrag' på DR1

Han får modspil af blandt andet Clara Rosager - kendt fra filmene 'Journal 64' og 'Før frosten'.

