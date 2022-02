Stjerneskuespiller: - Det er frygteligt

Nikolaj Lie Kaas er ligesom resten af verden bekymret for krigen i Ukraine og er samtidig overbevist om, at dette kun er begyndelsen på en lang konflikt

Nikolaj Lie Kaas smilede stort på den røde løber til gallapremieren på den nye Netflix-film 'Against The Ice' i Dagmar-biografen i hjertet af København søndag aften.

Smilet blegnede dog hurtigt, da den russiske invasion af Ukraine kom på tale - et emne, der får bekymringsrynkerne til at fremstå tydeligt hos den 48-årige skuespiller.

- Det er kraftedeme et stort spørgsmål ... Jeg tænker mange ting om Ukraine. Jeg tror, at vi kun har set halvdelen af det endnu. Jeg tror, at der bliver skruet godt op for varmen - eller ned, hvis det skal handle om gas, sagde han alvorligt.

- Jeg tror, det er en konflikt, der lige er startet, og det er jo frygteligt. Men vi må se, hvad der sker, lød det videre.

Nye ting på tapetet

Der var dog ikke kun alvorlige miner på den røde løber, der vanen tro var spækket med stjerner, som glædede sig til at se filmen med Nikolaj Coster-Waldau.

Nikolaj Lie Kaas kan også glæde sine fans med en ny spillefilm, som han medvirker i sammen med blandt andre skuespillerkollegaen Paprika Steen, selvom han endnu ikke kan røbe alt for mange detaljer.

- Filmen handler om det at være forældre og have børn i en klasse med alt det, der hører til, for eksempel skoleintra og forældre, der har deres egen agenda i forhold til at få særlig pleje til deres børn. Der er en god konflikt i alt det der, fordi forældremøder kan nogle gange være et mareridt. Men jeg har kun en lille rolle i den, fortalte han.

Men det var ikke det eneste, skuespilleren havde i ærmet til den fremmødte presse.

- Jeg skal også til at instruere min egen tv-serie, som jeg har skrevet for TV 2 og Zentropa. Vi starter på den om en måned, og den er en mellemting mellem komedie og drama, sagde Nikolaj Lie Kaas og skyndte sig at tilføje, at han ikke må sige mere, før han gik videre ind til visningen af 'Against The Ice'.

Den bliver vist på Netflix 2. marts.