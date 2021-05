Stjernetalent med i ny Netflix-satsning: - Jeg er håbefuld

Den fremadstormende danske skuespillerinde Maria Erwolter har netop taget hul på et nyt kapitel i sin karriere.

For to uger siden havde hun sin første dag på optagelserne af den nye internationale Netflix-serie '1899'.

- Det giver mig helt klart blod på tanden. Samtidig er det også et håb for mig at få en fremtid i udlandet. Så jeg står et sted, hvor jeg er meget håbefuld, må jeg sige, lyder det fra Maria Erwolter. og fortsætter:

- Det har været en drøm for mig at spille med i en udenlandsk serie. Jeg føler mig også meget taknemmelig, for coronaen har gjort, at rigtig mange af mine kolleger slet ikke kan finde arbejde for tiden.

Flere danskere er med i serien

Ud over hende spiller flere andre danske skuespillere også med i serien.

Blandt andre Clara Rosager og Lucas Lynggaard Tønnesen, som begge har medvirket i Danmarks første Netflix-serie, 'The Rain', der fik premiere i 2018.

Vejen til rollen for Maria Erwolter bød både på et teknisk nedbrud og mange timers online coaching, fortæller hun.

- Jeg blev kaldt til et call-back (samtale før udvælgelsen af skuespillere, red.) med seriens instruktør og caster, men på grund af covid-19 var mødet online på Zoom.

- Så jeg havde 20 minutter, fra jeg loggede på, til afslutningen af samtalen. Og faktisk så nåede min computer undervejs at crashe! Så jeg måtte starte helt forfra og genstarte min computer. Så samtalen gik vildt stærkt, fortæller Maria Erwolter.

Heldigvis kunne hun ånde lettet op. To dage senere fik Maria Erwolter af vide, at rollen var hendes. Optagelserne løber frem til november. Der er endnu ikke offentliggjort en premieredato.