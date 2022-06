Støtte og kærlighed vælter ind

Midt i sorgen over at have mistet sin ufødte søn bliver Christiane Schaumburg-Müller mødt af massiv støtte

Lørdag formiddag delte Christiane Schaumburg-Müller den uendelig triste nyhed, at hun har mistet sit ufødte barn.

På Instagram skrev hun, at hun lidt over halvvejs i graviditeten har mistet sin lille søn, der har fået navnet Columbus.

'I 21 uger bar jeg dig i maven - ventede så ængsteligt på at få dig i mine arme. Du blev til i kærlighedens tegn og fra dag et af graviditeten har vi elsket dig og ventet på dig med længsel. Halvvejs blev dit stoppested og i torsdag fødte jeg dig - den fineste dreng. Du er en stjerne på himlen nu. Smukkeste du', skrev hun.

Mimi passer på ham

Siden er det væltet ind med støtte og kærlighed på det sociale medie til 40-årige Christiane Schaumburg-Müller og hendes et år ældre forlovede, Daniel Åxman.

En af de første til at skrive til den sorgramte par var den tidligere balletdanser Cecilie Lassen.

Tidligere på året mistede hun sin lille datter, Mimi, der kun levede få minutter efter fødslen.

'Kæreste Christiane, det gør mig så inderligt ondt! Jeg har nu bedt min Mimi passe på din Columbus …. Jeg er her. Sender dig min kærlighed og jeg kondolerer til hele familien, skriver Cecilie Lassen.

Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard mistede tidligere på året deres nyfødte datter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den mangeårige vært på 'Vild med dans' har også fået flere hilsner fra de personer, hun kender fra programmet.

'Jeg tænker så meget på jer. Min dybeste medfølelse og kærligste tanker til jer', skriver danser Mads Vad, mens Silas Holst skriver følgende:

'Al kærlighed til jer i en frygtelig tid'.

Danser Morten Kjeldgaard skriver kort og godt 'Kærlighed', mens Malene Østergaard skriver:

'Sender styrke og kærlighed'.

Camilla Dalsgaard, der debuterede som danser i programmet sidste sæson, har også sendt en hilsen til Christiane Schaumburg-Müller via Instagram.

'Åh sødeste dig. Hvor gjorde det ondt i hjertet at læse! Sender jer min dybeste medfølelse og de varmeste tanker til jer alle sammen!', skriver hun.

Al kærlighed

Andre kendisser og tv-værter sender også masser af tanker til Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman.

'Al kærlighed i hele verden til dig og alle dine' skriver Puk Elgaard, mens Cecilie Beck sender et rødt hjerte.

Det var tilbage i april, at nyforlovede Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman kunne fortælle den glædelige nyhed om, at de skulle være forældre sammen for første gang. Det gjorde de i et opslag på hendes instagram-profil.

Christiane Schaumburg-Müller er i mor til sønnen Constantin fra 2016, som hun har sammen med rapperen Liam O'Connor, mens Daniel Åxman har to døtre fra et tidligere forhold. Drengen, Christiane Schaumburg-Müller ventede, var hende og Daniel Åxmans første fælles barn.

I marts kunne parret fortælle, at de var blevet forlovet og skal giftes. Foto: Anthon Unger

I lørdag formiddags opslag på Instagram fastslår Christiane Schaumburg-Müller, at parret trods deres stor sorg og tab stadig håber at blive forældre sammen.

'Drømmen om en fremtidig familieforøgelse er ikke slut - og lige nu skal der fokuseres på det smukke vi har for at kunne komme tilbage og finde styrken til at kæmpe for det, vi så højt ønsker, skrev hun i sit opslag.