Støttegruppe sender trusler mod anmeldere: 'Jeg er trist og flov'

I en støttegruppe for Jes Dorph og Jens Gaardbo er tonen nu nået til højder, hvor anmelderne af de to mænds adfærd trues med at blive stenet

Over 45.000 mennesker har indtil videre meldt sig ind i gruppen 'For alle os, der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo' på Facebook.

Gruppen har siden fyringen af Jes Dorph været aktiv og skrevet opslag, hvor de i større og mindre grad ytrer, at de absolut ikke mener, at det var i orden, da TV2 valgte at fjerne de to værter fra kanalen, efter en ekstern advokatundersøgelse fandt, at de to havde krænket flere kvinder i deres karriere.

Nu har tonen i gruppen dog taget en drejning.

De mange medlemmer kræver nemlig, at der bliver sat navn på anmelderne, der ifølge dem har været med til at få Jes Dorph og Jens Gaardbo fyret.

Det stopper dog ikke her.

Jes tager stor afstand fra retorikken i gruppen. Foto: Aleksander Klug

- I det øjeblik er han færdig

Voldsomme kommentarer

Flere i gruppen opfordrer til, at man 'finder kvinderne', og at de skal 'stenes'.

'Ville de stå frem, ville de bliver lynchet', skriver en, der hurtig får svaret: 'Det var måske heller ikke for meget', at en anden.

'De sidder og hyler og hælder vand ud af ørerne og tør da ikke stå frem. De skulle stenes', skriver en.

'Ja, de skal frem i lyset, så man kan se, hvad det er for nogle tarvelige kællinger', lyder det.

'Ja, hvis man kan fyre den bedste journalist TV2 har for noget, er er foregået for 20 år siden, så hører al fornuft op. Men de damer, der har været udsat må sgu da stå frem, ellers må man kunne finde dem, så de kan stå frem offentligt', skriver en.

De mange kommentarer har nu fået Jes Dorph til at skrive ind i gruppen og komme med en opfordring til brugerne:

'Kære medlemmer af denne gruppe.

Jeg tager kraftigt afstand fra, at Facebooksiden forplumres, generes og nærmest vandaliseres af de alt for mange indlæg, som indeholder grove beskyldninger, trusler og nedsættende sprog om andre mennesker.

Det er ikke i orden. Og det gør mig både trist og flov. Så jeg opfordrer igen alle til at undlade at dele negative, nedladende og truende meninger.

Jeg forstår, at sidens administratorer næsten i døgndrift arbejder for at fjerne de allerværste kommentarer. Og at det slet ikke er sidens hensigt at svine andre til – heller ikke de personer, der er en del af ”min” sag.

Jeg har naturligvis ikke selv adgang til at slette og redigere denne side. Jeg har heller ikke været med til hverken at få ideen eller oprette siden. Jeg har alene i enkelte tilfælde kommenteret på tråde. Derfor kan jeg ikke tage noget ansvar for, hvad andre skriver i trådene.

Men jeg er beskæmmet over de kommentarer, som ikke viser respekt for andre mennesker.

Vi skal behandle hinanden ordentligt – også på Facebook. ', lyder det.

Tager afstand

Til Ekstra Bladet bekræfter Jes, at det er ham, der har sendt opslaget til gruppen.

- Jeg har ikke selv lagt det på, men sendt det til administratoren, han slår fast, at han ikke selv er involveret direkte i støttegruppen:

- Jeg har intet med siden at gøre. Jeg kan ikke redigere eller på nogen anden måde have indflydelse på, hvad der bliver skrevet i gruppen.

Flere har ifølge den tidligere tv-vært skrevet til ham, at han skal få lukket siden, det er ifølge Jes Dorph ikke noget, han kan have indflydelse på

- Det er noget nonsens. Det står slet ikke i min magt, og det er ikke min gruppe.

Faktisk siger Jes Dorph, at han slet ikke læser de mange kommentarer.

- Jeg synes ikke, at mennesker der skriver sådan nogle ting, fortjener at jeg bruger min tid på dem. Det er groft og ikke i orden, men på samme tid vil jeg gerne understrege, at jeg ikke kan stå på mål for, hvad der bliver skrevet og sagt i den gruppe.

- Jes, du er jo selv medlem af denne her gruppe (red. var indtil tirsdag formiddag stadig medlem af gruppen), kan du ikke forstå, at det virker som om, du er enig med holdningerne i gruppen?

- Jeg synes, det er en form for omvendt argumentation. Jeg tilmeldte mig, da den blev oprettet. Tilmeldte jeg mig fordi, at grundtanken er i orden. At man vil sætte fokus på min sag. Men jeg vil ikke tages til indtægt for at folk nu er begyndt at skrive vanvittige anklager og voldsomme trusler.

Støttegruppe vokser eksplosivt: Kræver TV2-chef fyret

Overvejer medlemskab

Mange opfordrer til, at kvinderne skal stå offentligt frem, men den udmelding er Jes Dorph ikke umiddelbart enig i.

- Det er bestemt ikke min holdning, og jeg kan ikke stå på mål for retorikken i gruppen om, at kvinderne skal stå frem. Og jeg tager stærk afstand fra de skriverier, der er over grænsen.

- Hvorfor melder du dig ikke ud, hvis du tager afstand?(red. var indtil tirsdag formiddag stadig medlem af gruppen)

- Jeg er ved at finde ud af, hvad der op og ned, og hvad jeg skal gøre.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med administratoren for gruppen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Efter Ekstra Bladets henvendelse er Jes Dorph vendt retur og fortalt, at han melder sig ud af gruppen.

I den forbindelse sender han varme tanker til gruppen og forklarer sin beslutning.

'Kære alle - jeg er inderligt taknemmelig for initiativ og støtte i denne gruppe. Men der er for mange uhyrlige og urimelige påstande og beskyldninger - og det skader både min egen sag og den principielle debat om retfærdighed som jeg har ønsket ved at stå frem. Derfor må jeg melde mig ud af gruppen - og for Jer der kæmper videre: tak, men stop med usaglige beskyldninger og hetz mod personer'.

Ekstra Bladet forsøger også at indhente en kommentar fra Facebook vedrørende truslerne i gruppen.