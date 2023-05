Støtter Onkel Reje: - Det hører ingen steder hjemme

Onkel Rejes skæbne er ikke enestående. Sigurd Barrett stod i en lignende situation sidste år, og derfor er det vigtigt for ham at bakke kollegaen op

Hvis nogen forstår, hvad tv-vært Mads Geertsen, der er manden bag Onkel Reje, gennemgår for tiden, så er den mangeårige børnevært Sigurd Barrett.

Søndag gæstede han 'Presselogen' på TV 2, som havde fokus på sagen om førnævnte Mads Geertsen, der har sygemeldt sig efter trusler, chikane og hetz.

Her kunne Sigurd Barrett fortælle, at han har stor sympati for Mads Geerten, fordi han ligesom DR-værten har prøvet at blive genstand for grove kommentarer og hetz på sociale medier. Senest da han sidste år spillede ved et vaccinationscenter Ishøj Kommune.

Det førte til, at en lille gruppe vaccinemodstandere vendte deres vrede mod Sigurd Barrett og kaldte ham 'de mest forfærdelige ting', siger han i 'Presselogen'.

Mads Geertsen, der står bag Onkel Reje, har sygemeldt sig, og DR har politianmeldt sagen. Foto: DR

Annonce:

Blev fuldstændig misforstået

Til Ekstra Bladet forklarer Sigurd Barrett, at det er vigtigt for ham at bakke sin kollega op, fordi han har de erfaringer, han har.

- Jeg synes, der er en forråelse på de sociale medier i de her år, og det har jeg selv oplevet i to forskellige situationer - begge gange, hvor jeg var blevet fuldstændig misforstået, siger han og fortsætter:

- I det ene tilfælde var der nogle få, som troede, at jeg ville censurere sang, hvilket jeg slet ikke ville, og i det andet tilfælde troede nogle få, at jeg ville reklamere for coronavacciner, hvilket jeg heller ikke ville. Folk kunne sagtens komme til koncerten uden at blive vaccineret, og i øvrigt er det slet ikke min opgave at fortælle folk, om de skal vaccineres eller ej.

- Det var begge gange ganske få mennesker, som ville kaste noget vrede af sig og prøve at opildne andre, men virkeligheden er jo, at jeg helt generelt oplever en kæmpe kærlighed ude i befolkningen, når jeg spiller koncerter og udgiver bøger.

Annonce:

Blevet voldsommere

Ikke desto mindre mener Sigurd Barett, at det vigtigt at tale om, hvordan man håndterer det fåtal, der ødelægger den gode debat for alle andre.

DR-børneværten Mads Geertsen, som er sygemeldt efter grov chikane på nettet, er ikke alene. Også realityfolket er udsat for lidt af hvert. 'Folk håbede, jeg gik ud foran en bus og døde', siger en af dem om voldsomme hadbeskeder Flere realitystjerner delte i kølvandet på debatten om Onkel Reje deres oplevelser med grove kommentarer på sociale medier.

- For det første skal man som afsender tage ansvar for, hvad man siger og skriver, også som børnevært. Jeg har været i gamet i 25 år, og dengang var der ikke så mange, der kommenterede, hvad der blev sagt og sunget i tv. I dag er tonen blevet meget voldsommere, og der er meget kortere vej til misforståelser og hadske kommentarer, end dengang hvor man skulle sende et brev, siger han og fortsætter:

- Så skal dem, der sender den slags beskeder, huske på, at der sidder et menneske i den anden ende, og overveje hvordan de selv ville reagere, hvis de modtog en besked af den karakter. Og endeligt skal medierne overveje, om det virkelig er en historie værd, at nogle meget få synes noget om et eller andet.

Sigurd Barrett er blandt meget andet kendt fra programmet 'Sigurds Bjørnetime'. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Sluk sociale medier

Sigurd Barretts bedste råd til Mads Geertsen er, at han skal gøre, som han har gjort: trække sig og slukke for de sociale medier i en periode.

- Det giver ikke mening at læse de hadske beskeder. En god debat om, hvad vi viser vores børn, eller hvad man kan sige og gøre på tv, er altid på sin plads, og det samme er for øvrigt selvrefleksion - det skal vi alle sammen gøre, siger han og understreger:

- Men hadefulde beskeder og trusler hører ingen steder hjemme. Det er der ingen mennesker, der fortjener, og det gør Mads Geertsen bestemt heller ikke. Hvis man ikke synes, de ting han siger og synger, er på sin plads, må man fremføre det som et argument, aldrig med en trussel eller en hadefuld besked.

Han håber derudover, at Mads Geertsen har mod på snart at tage ud igen.

- For hele landet er faktisk fyldt med mennesker, der viser en kærlighed og ikke sender hadefulde beskeder, slutter Sigurd Barrett.

Danmarks Radios børneprogrammer er ikke altid for børn, mener nogle. Livsfarlig leg, satanisme og druk er blandt de ting, DR's børneunivers tidligere har fået kritik for. Læs mere om det her.