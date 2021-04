Stolt over AstraZeneca-vaccine: - Det er et lille bump på vejen

I Danmark har Sundhedsstyrelsen onsdag meddelt, at man fremover ikke vil bruge AstraZeneca-vaccinen som en del af det danske vaccinationsprogram.

Danmark har droppet vaccinen på grund af bekymringer om alvorlige bivirkninger. Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader, der har forårsaget bekymringerne.

Men mange danskere har allerede fået enten et eller to stik af den pågældende vaccine. En af dem er journalist og forfatter Anders Lund Madsen, som i forbindelse med sit job i vaccinationscentret i Øksnehallen i København er blevet vaccineret.

Stolt af sin halve vaccine

Til Ekstra Bladet fortæller han, at på trods af at man på baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger fra myndighedernes side har droppet AstraZeneca-vaccinen i Danmark, er meget begejstret.

- Jeg er stolt af min halve vaccine! Jeg er mindst 60 procent dækket, og det er langt bedre end ingenting, lyder meldingen.

- Og nu bliver jeg så en del af en sjælden gruppe mennesker, som skal sådan sjatvaccineres med lidt af hvert. Fint med mig. Jeg tager, hvad der kommer - og takker for det, fortæller han om at være en ud af 149.884 personer, som har fået første stik af AstraZeneca-vaccinen.

'Har gjort deres bedste'

Selvom han er aldeles glad på sine egne vegne over at have fået vaccinen, så er han trist på vaccinevirksomhedens vegne.

- Jeg er meget skuffet og nedtrykt - ikke mindst på vegne af de gode folk hos AstraZeneca! Disse brave briter og også svenskerne har gjort deres bedste, og nu er det ligesom ikke godt nok længere, bare fordi Pfizer og Moderna kommer fræsende forbi med deres supermodeller, der kan både det ene og det andet, fortæller han.

Andre danskere, vi talte med onsdag eftermiddag, var noget mere utilfredse med, at Danmark nu dropper AstraZeneca-vaccinen.

Tidligere har Anders Lund Madsen til Ekstra Bladet sammenlignet vaccinerne med biler:

'Det kan godt være, Pfizer er Porschen, og Moderna er Range Roveren. Men AstraZeneca er Folkevognen. Ydmyg, effektiv og trofast. Og jeg elsker den', fortalte han.

Men referencen til den ydmyg og trofaste folkevogn bliver onsdag genovervejet:

- Er Folkevognen i virkeligheden en Wartburg??, undrer Anders Lund Madsen sig.

Der skal dog mere end en tilbageholdt vaccine til at få Anders Lund Madsens optimisme ned. Han er nemlig både glad for og stolt over, at han selv er med til at hjælpe til med, at samfundet kan åbne op igen.

- Det er så stor en fornøjelse at se folkene nede i Øksnehallen, når de ankommer for at få deres skud. De er så glade allesammen. Det her er et lille bump på vejen. Alt bliver godt. Vi har gjort det igen. Tak herfra!, afslutter han.