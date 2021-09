Stopper efter 14 år: Det skal hun nu

Camilla Nørgaard har været et kendt ansigt hos TV 2 Sport, men nu er det tid til at prøve kræfter med nyhederne på TV 2 News

De fleste sportsinteresserede har nok stiftet bekendtskab med Camilla Nørgaards kyndige dækning af stoffet.

Efter 14 år er det dog tid til at prøve noget nyt, og hun har derfor besluttet at skifte sporten ud med TV 2 News.

Det skriver TV 2 i pressemeddelelse.

'Camilla er en stensikker vært, som med stor ro og autoritet kan formidle både det hurtige og det dybe. Hun er ganske enkelt en fremragende nyhedsvært, og hun kommer til at passe perfekt ind på det stærke hold af NEWS-værter', siger chefredaktør Ask Rostrup.

Camilla selv fortæller, at hun glæder sig til at prøve noget nyt.

'Jeg har haft nogle fantastiske år på TV 2 Sport med nogle fantastiske mennesker, som jeg kommer til at savne. Men nogle gange skal man træffe store og svære beslutninger, og det her er én af dem. Efter mere end 14 år på sporten har jeg lyst til at prøve andre udfordringer, og der er ikke noget andet sted end TV 2 News, jeg hellere vil gøre det', siger Camilla Nørgaard og fortsætter:

'Jeg er allerede tyvstartet i mit nye job, og jeg er vild med det. Mine News-kolleger har taget så godt imod mig og har en stor andel i, at jeg nemt og naturligt har kunnet sætte mig i nyhedsstolen. Jeg er vild med tempoet og energien på News, som bliver fastholdt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er et stort ansvar selv at skulle bidrage til det, og jeg er meget taknemmelig for at blive vist den tillid. Nu glæder jeg mig til at blive endnu mere fortrolig med rollen som nyhedsvært'.