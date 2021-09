Stopper efter 30 år

Søren Sætter-Lassen siger farvel til at være en fast del af det Kongelige Teaters ensemble

I 30 år har den kendte skuespiller Søren Sætter-Lassen været ved det Kongelige Teater.

Det stopper dog efter hans sidste forestilling 'Den indbildte syge', der kører i efteråret.

Det fortæller han i Go' Aften Live.

Til Ekstra Bladet fortæller skuespilleren, at det nu er tid til, at han skal prøve noget andet og have mere tid.

- Det er jo krævende med prøver og forestillinger hver dag i en lang periode, og jeg tror bare, det er tid til, at jeg skal have lidt mere tid til mig selv, lyder det.

Skal stadig spille

Der er dog ikke tale om en pensionering for skuespilleren, men en mere fri kalender til at gøre det, han gerne vil.

- Nu skal jeg snart i gang med optagelserne til badehotellet, og der skal bare være tid til alt muligt andet også.

Søren Sætter-Lassen skal nu være freelancer, og selvom han måske kommer til at stå på det Kongelige Teater igen, bliver det ikke som del af det faste hold.

Ifølge skuespilleren vil han mest savne samhørigheden med publikum, som han oplever på scenen.

Søren Sætter-Lassen er aktuel i 'Badehotellet', hvor han spiller August Molin.

Den niende sæson skulle indtil videre komme ud til foråret 2022.