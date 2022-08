Stopper karrieren: Slutter af med vildt stunt

Lørdag takker Alex Porsing af efter en karriere med et hav af skader. Først skal han dog lige hoppe over en flyvende helikopter

Da Alex Porsing vandt 'Danmark har talent' i 2019, blev han den sidste vinder af TV 2-programmet, der blev lagt i graven efter motocross-kørerens sejr.

Den 28-årige vovehals viste seerne prøver på vilde stunts på motorcrosscyklen - evner, der også siden har givet ham en række rekorder ... og mange skader.

Det sidste har han nu taget konsekvensen af, og han har derfor valgt at stoppe sin karriere.

- Jeg kan simpelthen ikke holde til det fysisk længere. Jeg kan knap nok gå rundt og have en normal hverdag. Jeg har nået til et punkt, hvor det nærmeste gør mere ondt bare at gå end at køre cross, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har stadig lysten til flyve på min motorcykel og lave vilde, inspirerende stunts, der er grænseoverskridende, men det har taget så hårdt på min krop at dyrke det som en karriere i de sidste ti år, at jeg er nødt til at stoppe. Jeg skal ikke sige, at jeg aldrig kommer til at sætte mig på en crosser igen, for det gør jeg. Men som karriere slutter det på lørdag.

Går ud med et brag

Lørdag sætter Alex Porsing et sidste punktum for sin karriere, når han i Sdr. Anlæg i Herning laver et sidste stunt. Og den kommer ikke at få for lidt.

Her trodser den kendte vovehals nemlig sine nuværende skader, når han skal forsøge at lave et backflip over en flyvende helikopter.

- Jeg har valgt, at jeg skal lave ét sidste show, og det skal være et brag, siger han.

Et voldsomt styrt sidste år resulterede for Alex Porsing i to ødelagte knæ, han har døjet med siden. Han fortæller, at han både har fået revet korsbånd og ledbånd over samt ødelagt menisk i begge knæ, ligesom der er kommet to brud på knæskallen.

- Det har gjort, at mit knæ er rigtig løst og hæver meget op, så jeg har ugentligt måttet tømme det for væske for at kunne gå rundt, mens jeg har arrangeret det her arrangement.

Hjernerystelser på stribe

Det er dog ikke kun benene, der har taget skade af de vilde stunts. Gentagne gange i løbet af karrieren har Alex Porsing slået hovedet og fået hjernerystelser, og han lægger ikke skjul på, at det har påvirket hans liv.

- De har nok gjort, at jeg nogle gange tager nogle lidt drastiske beslutninger, hvis man skal sige det sådan, siger han og fortæller, at han føler, hjernerystelserne har påvirket hans adfærd.

- Jeg har brug for først og fremmest at pleje mit helbred, og så kommer min interesserer bagefter. Det må jeg se på, når jeg igen føler mig helt rask. Det lyder måske lidt sjovt at sige, når jeg står foran at skulle hoppe over en helikopter, griner han.

Porsing fortæller, at han har haft 18 dokumenterede hjernerystelser, ligesom han anslår, at han en 12-15 gange yderligere er blevet slået ud under stunts og kan have fået hjernerystelse.

Alex Porsing vil efter lørdag blandt andet fokusere på at lære fra sig og træne unge med samme hang til vilde stunts som ham. Det gælder blandt andre folk som syv-årige Felix Falver, som han er mentor for, og som lørdag vil kaste sig ud i et verdensrekordforsøg til eventet.