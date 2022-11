Stopper som direktør

I 2014 grundlagde Sisse Fisker SMILfonden - med udgangen af året stoppet hun som direktør.

Det har den tidligere tv-vært fredag morgen offentliggjort på Instagram.

'Nytårsaften springer jeg ind i et nyt spændende kapitel i mit liv,' skriver Sisse Fisker blandt andet i opslaget, hvor hun fortæller, at hun har givet sig selv 100 dage til at finde ud af, hvad hun så skal.

'Jeg har foræret mig selv 100 dage til at tænke over livet, til at være sammen med min familie, til at rejse og til at tanke energi og inspiration,' skriver Sisse Fisker, der dog ikke er helt færdig i fonden, som hun selv har grundlagt.

Ny rolle

'I SMILfonden skifter jeg rolle, så jeg bytter direktørkasketten ud med formandsposten i bestyrelsen. Det glæder jeg mig til, og jeg ved, at driften af SMIL er i de bedste hænder hos alle mine dygtige kolleger,' skriver hun og fortæller, at der i fremtiden bliver plads til andre projekter i hendes arbejdsliv.

'Hvad jeg skal arbejde med ud over SMIL, når jeg har nydt mine 100 dages timeout, aner jeg ikke. Men jeg håber på at kunne bidrage til at gøre verden til et endnu bedre sted med min viden om kommunikation, sundhed, iværksætteri, filantropi.'

Sisse Fisker fik ideen til SMILfonden, da hendes egne to sønner har været indlagt flere gange.

'Drengene blev opereret af flere omgange, og det var forfærdeligt at se drengene skrige uden at kunne gøre noget som forældre. Det var frygteligt at skulle lægge vores lille barn i fuld narkose, men personalet var supersejt, og jeg er dem evigt taknemmelig,' siger Sisse Fisker til SMILfondens hjemmeside.

Fondens formål er at forsøde livet for familier, som kæmper med kronisk og alvorlig sygdom.



