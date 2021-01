Stoppet med livsforlængende medicin

Danskerne har lært ham at kende som 'drengen i den gamle krop'.

Som 11-årig delte Jesper Sørensen sin historie med den ekstremt sjældne sygdom progeria.

Sygdommen betyder, at Jespers krop ældes otte gange hurtigere end normalt.

Jesper tog hele Danmark med storm, da han med sit glade væsen og væremåde viste sit liv frem på tv i 2008.

Nu har TV2 lavet en ny dokumentar om den i dag 23-årige unge mand.

Her fortæller han, at han er stoppet med at tage den livsforlængende medicin, der ellers havde været et håb for familien om, at han ville kunne leve længere sammen med dem.

Medicinen begyndte han på allerede som tiårig, efter han havde været ved Boston Children's Hospital i USA.

Fakta: Progeria er en sjælden genetisk sygdom, der gør, at kroppen ældes otte gange hurtigere end normalt.



Børn med progeria bliver gennemsnitligt 13 år og bliver sjældent ældre end 16.



Børnesygdommen rammer mindre end én ud af otte millioner børn.



123 børn i verden lever i dag med sygdommen – 24 i Europa.



Progeria-ramte Jesper Sørensen fra Nordjylland blev kendt af hele den danske befolkning, da han i 2008 medvirkede i TV 2-dokumentaren 'Drengen i den gamle krop'. Siden har tv-stationen og de danske tv-seere fuldt ham i en række udsendelser. (Kilde: Wikipedia, progeriakids.com.) Vis mere Luk

Fjernede glæden

Behandlingen var eksperimentel og ikke en kur, men beskeden til familien var, at den kunne være med til at forlænge hans liv.

Bivirkninger som træthed og kvalme endte dog med at ødelægge livsglæden for den unge mand.

- Når folk kommenterede på sociale medier, at de huskede mig fra tv og syntes, at min livsglæde var inspirerende, så følte jeg, at de løj mig lige op i ansigtet. Jeg havde kun negative tanker, fortæller han til TV2.

I dokumentaren fortæller han , at det har været den helt rigtige beslutning at stoppe med medicinen.

Til sidst føltes medicinen nemlig som en stopklods for ham og det ungdomsliv, han gerne ville leve.

Han skulle nemlig være hjemme hver aften for at tage medicinen omkring klokken 19, hvis den skulle have den optimale effekt.

Deler stor nyhed

Fik sin frihed

Derfor besluttede Jesper, at han ville vælge for sig selv og droppe medicinen, så han kunne få den frihed, han havde længtes efter.

- Jeg føler mig igen som den glade Jesper, som jeg tror, folk husker mig som, fortæller han.

Jesper vil dog gerne understrege, at han ikke fortryder sine år med medicinen.

Hvilke konsekvenser det får, at Jesper nu ikke er på sin medicin, vides endnu ikke.

Programmet med Jesper sendes på TV2 mandag klokken 20.