Stor aldersforskel: - Er jeg så gammel?

53-årige Sofie Gråbøl nyder at arbejde sammen med yngre kollegaer

Man siger, at alder blot er et tal.

Sådan er det øjensynligt også for Sofie Gråbøl, der for tiden er aktuel i filmen 'Natten har øjne', hvor hun spiller over for Josephine Park, som hun ligeledes har spillet sammen med i 'Venuseffekten' fra 2021.

Og samarbejdet har bragt 53-årige Gråbøl og 35-årige Park tæt sammen. Så tæt at Sofie Gråbøl ikke tøver med at kalde Josephine Park for sin veninde, da Ekstra Bladet møder skuespilleren på den røde løber ved filmens premiere.

- Det har været superintenst, til tider morsomt, og et ubehageligt, psykologisk gyserdrama. Så det har været fantastisk at arbejde med Josephine, hun er blevet en rigtig god ven, siger Sofie Gråbøl.

Sofie Gråbøl spiller med i Gabriel Bier Gislasons første danske spillefilm. Gyserdramaet 'Natten har øjne', der havde premiere onsdag. Her spiller hun blandt andre over for Josephine Park, der også var med på den røde løber. Foto: Henning Hjorth

Mere tøvende er skuespilleren dog, da snakken falder på, hvordan hun kan mærke, at der er 19 år mellem hende og veninden.

- Ej, nu føler jeg mig helt vildt gammel. Er hun så ung? Er jeg så gammel?

Men den er god nok. Sofie Gråbøl har fødselsdag 30. juli 1968, mens Josephine Park har 10. april 1987.

I venskabets dagligdag går Gråbøl dog ikke og bryder sit hoved med, at hun teoretisk kunne have været Parks unge mor.

- Jeg har helt ærligt slet ikke tænkt over det. Det er jo mere et spørgsmål om en kontakt og forståelse for hinanden.

- Men jeg vil gerne vedgå mig min alder og sige, at jeg i det hele taget i de her år nyder at arbejde med nogle unge, fuldstændigt fantastiske mennesker. Og det gælder både Josephine Park og Gabriel (filmens instruktør, red.).