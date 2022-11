Stor brøler i ny nøgenbog

Fotograf og forfatter Heidi Maxmiling er aktuel med sin nye bog, 'Ærlige kvindekroppe', hvor flere kendte danske kvinder hylder mangfoldigheden i kvindekroppens mange udtryk.

Blandt andet kan komikeren Audrey Castañeda, 'Vild med dans'-deltageren Cecilie Schmeichel og TV 2-vært Janni Pedersen ses i bogen. Men i 'Ærlige kvindekroppe' er der desværre sket en fejl, som bare ikke må ske.

Janni Pedersens navn er nemlig blevet stavet forkert, hvilket irriterer den 54-årige vært. Der er nemlig kommet et 'e' på hendes fornavn, så der i bogen står 'Jannie'.

- Det er lidt træls, men det har jeg sagt. Jeg fik bogen, og så kunne jeg se, at der stod Janni med 'e'. Hvis der kommer et andet oplag, håber jeg, det bliver ændret, siger Janni Pedersen til Ekstra Bladet.

Afsluttende siger Janni Pedersen, at hun ikke optræder nøgen i bogen. Hun er blevet fotograferet i en bh.

'Ærlige kvindekroppe' udkom 2. november. Foto: Heidi Maxmiling

- Det må du jo kende til

Det er ikke blot Janni Pedersen, der synes, at fejlen er en irriterende en af slagsen. Kvinden bag bogen, fotografen Heidi Maxmiling, har det nemlig på samme måde.

- Ja, der er kommet et 'e' på Janni. Det er en fejl, og det er jo lidt irriterende. Men vi opdagede det først, da det var gået i tryk. Det må du jo kende til på Ekstra Bladet.

- Kommer der så et nyt oplag, hvor Janni Pedersens navn blive stavet korrekt?

- Det må tiden vise. Jeg skal jo lige have udsolgt først, men salget går ret godt, lyder de afsluttende ord fra forfatteren og fotografen.

Heidi Maxmiling har gennem otte år fotograferet nøgne kvinder i alle størrelser for at sætte fokus på, at virkeligheden er langt mere fantastisk end det perfekte.

Bogen 'Ærlige kvindekroppe' udkom 2. november fra Gads Forlag. Den koster 299,95 kroner og er på lager i 66 butikker.