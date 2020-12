Stor drøm går i opfyldelse

Det hele ser ud til at lykkes for den skønne landmand Stine

Først kom drømmemanden, så kom drømmhuset.

Nu kan landmanden Stine fra 'Landmand søger kærlighed' krydse endnu en milepæl af på listen.

Hun er nemlig kommet ind på sin drømmeuddannelse som lærer.

Det fortæller hun til Billed Bladet.

- Det er faktisk noget, jeg har drømt om længe. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med unge mennesker. Det kunne være fedt, lyder det.

Stine starter uddannelse i januar - samme måned som hun og kæresten også overtager deres nye hus, hvor der er plads til Stines heste.

Det har Stine for nylig fortalt til Ekstra Bladet.

'Det er en lille nedlagt ejendom som Niels’ forældre købte tidligere i år for at udnytte jorden. Niels blev straks forelsket i den lille ejendom, jeg skulle lige se det lidt an, men må indrømme at det er rimeligt perfekt, og så er det jo en ret fin mulighed Niels' forældre tilbyder i form af, at jeg kan have heste med', lød det.

Men selvom Stine går i gang med uddannelsen, håber hun, at hun stadig kan arbejde lidt med landbruget ved siden af.

Parret holder også jul sammen i år, og det virker godt nok til, at det hele går fantastisk for Stine for tiden.