Stor glæde: Familieforøgelse hos Pia

Pia Kjærsgaard har igen fået hund, efter hun for snart et år siden mistede sin tidligere hund, Rikke

Kjærsgaard-hjemmet har manglet noget, siden gravhunden Rikke gik bort for snart et år siden.

Men nu er der igen et lille energibundt på adressen. Pia Kjærsgaard har nemlig fået en ny hund, som har fået navnet Sonja.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram.

'Så har vi igen hund i huset. For snart et år siden mistede vi vores lille dejlige Rikke, men nu er Sonja på ti uger flyttet ind', skriver hun i opslaget.

Står op klokken fem

Onsdag aften taler Ekstra Bladet med den glade Pia Kjærsgaard, som dog også har fået sin sag for med en lille hvalp.

- Det er dejligt. Og anstrengende! Jeg var oppe klokken fem i morges, men det ved man jo. Sådan er det, når hun kun er ti uger. Der er lidt at se til, men hun er rigtig, rigtig, rigtig sød.

- Er hun energisk?

- Meget! Hun er er rigtig kvik og glad. Det er simpelthen så dejligt med sådan en lille hyggefis, fortæller Pia Kjærsgaard.

Sonja har givet Pia Kjærsgaard masser at se til, men det er det hele værd. Privatfoto

Det har allerede haft stor betydning, at der er kommet hund i hjemmet igen.

- Det giver meget energi. Vi fik hende hjem søndag eftermiddag, og allerede nu, når man kommer hjem, så kommer hun løbende og logrer med halen. Det er jo det, man så gerne vil have.

- Jeg er meget hundemenneske. Hun er vores hund nummer seks, og nu har vi været uden en hund i et år. Så det er dejligt at få en hund igen, fortæller hun.

Da Pia Kjærsgaard mistede gravhunden Rikke, måtte parret pludselig gå ture uden hund, og det var noget helt andet, fortæller hun.

- Det er meget mærkeligt, når man er vant til at have en hund i snor, der render og snuser, graver og er nysgerrig. Det sætter også en i form, man skal jo tage nogle skridt for at følge med sådan en hund.