Stor hyldest: Får plads opkaldt efter sig

Den folkekære musiker Bent Fabricius-Bjerre afgik ved døden 28. juli 2020, og nu hyldes han på Frederiksberg, hvor han blev født.

Han får nemlig en central plads opkaldt efter sig.

Det blev mandag besluttet på et møde i Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget i Frederiksberg Kommune.

Allerede i begyndelsen af året blev det besluttet, at musikeren skulle have en plads opkaldt efter sig, men først nu er det blevet en realitet. Af referatet fra byrådsmødet fremgår det således:

'Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2022, at Bent Fabricius-Bjerre skulle optages i kommunens Plads- og Vejnavnebank med henblik på at navngive en egnet lokalitet på Frederiksberg efter ham.'

'Det foreslås, at den centrale del af byrummet på Solbjerg Plads navngives efter komponisten Bent Fabricius-Bjerre, hvilket bl.a. er begrundet i, at der på denne plads er etableret et underjordisk lydanlæg, hvor komponistens musikstykker lejlighedsvist vil kunne afspilles,' lyder det.

Planen er altså, at man på pladsen vil afspille musik, som Bent Fabricius-Bjerre har komponeret, og der er nok at tage af.

Særligt kendte er hans værker, som blev skrevet til danske film og tv-serier, heriblandt titelmelodien til 'Olsen Banden' og 'Matador', mens han ligeledes skrev det verdensberømte nummer 'Alley Cat', som vandt en Grammy-pris.

