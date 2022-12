Stor julegave: Tv-vært skal giftes

Det skete juleaften.

Christian Degn ønskede sig bare et ja fra kæresten Trine Johst Vammen, og det var lige det, han fik. Nu er værten blevet forlovet med sin kærlighed.

Det oplyser han på Instagram.

'2022 er et af de bedste år i mit liv', skriver den 43-årige vært i opslaget, hvor han kysser sin kommende ægtefælle.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Degn i forhold til den store nyhed, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Glædelig nyhed

2022 har altså været et glimrende år for Christian Degn, som han også selv nævner i opslaget. Ikke nok med forlovelsen blev den populære vært også far til lille Vagn.

Han blev født i begyndelsen af juni og er Christian Degns første barn. Vagn er blevet opkaldt efter sin oldefar fra Trine Johst Vammens side.

Til Ekstra Bladet fortalte værten på daværende tidspunkt, at det ikke var uden grundige overvejelser, at sønnen skulle hedde Vagn, og at det oprindeligt var hans idé:

- Jeg sagde det med det samme til Trine, da jeg vidste, at det var en dreng. Hun kiggede mærkeligt på mig. Vi har da også lige skullet trække vejret et par gange over at give det navn. Når navnet er så specielt for en nyfødt, så har vi da haft tanker om, hvorvidt vi giver vores barn et benspænd.

- Men for os er det vigtigste, at navnet har noget med rødder at gøre. Jeg ved godt, det kan være svært at se en baby, der hedder Vagn, for sig. Men efterhånden fik jeg overbevist Trine om, at det var en virkelig god idé - at rødder betyder noget. Alle vil jo være venner med Vagn. Det er også dejligt jordnært, sagde tv-værten.