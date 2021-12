Stor kovending: Dropper ud

Tidligere på året overraskede den kvindelige landmand Stine Marthine Pedersen sine fans, da hun fortalte, at hun droppede livet i landbruget for i stedet at læse til lærer.

- Det er faktisk noget, jeg har drømt om længe. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med unge mennesker. Det kunne være fedt, har hun tidligere fortalt Billed-Bladet om beslutningen.

Stine Marthine Pedersen, der er kendt fra 'Landmand søger kærlighed', begravede sig dog ikke i lærebøgerne længe.

Hun har nemlig valgt at droppe ud af studiet for i stedet igen at vende tilbage til et liv som fuldtidslandmand.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'Jeg har besluttet at vende tilbage til køerne! Jeg er droppet ud af lærerstudiet, da jeg ikke har følt det har været det helt rigtige alligevel', skriver hun og fortsætter:

'Landbrug er i sandhed en livsstil, og jeg savner at se solen stå op over en kostald', skriver hun videre.

Lægger ny plan

I en story på Instagram takker hun samtidig for alle de positive tilkendegivelser, hun har fået fra sine følgere efter sit opslag.

- Så vil jeg også gerne takke for alle de tilbagemeldinger, der allerede er kommet på mit opslag fra tidligere om, at jeg er droppet ud af lærerstudiet. Det var ikke det helt rigtige. Jeg er så småt ved at lave en ny plan for, hvad der skal ske, men det næste halve års tid regner jeg med, at jeg skal ud og passe nogle køer. Så må vi se, hvor det bliver henne. Men det er i hvert fald planen, siger hun.

Stine og Niels blev i 2021 forlovet. Foto: Anthon Unger

Skal snart giftes

Stine Marthine Pedersen fandt kærligheden i 'Landmand søger kærlighed', da hun medvirkede i efteråret 2020 som den første kvindelige landmand nogensinde. Her forelskede hun sig i den noget yngre Niels Pors, der også selv arbejdede i landbruget.

De to har været sammen lige siden.

I december sidste år kunne de så afsløre, at de nu skulle flytte sammen på en gård, som de selv skulle renovere, ved Brørup vest for Kolding.

I juni i år gik Niels så på knæ og friede til Stine Marthine Pedersen, og de kan derfor se frem til at skulle holde bryllup i den nærmeste fremtid.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Stine Marthine Pedersen, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til hendes beslutning om at droppe ud af studiet.

