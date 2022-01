Stor kovending: Jeg har lavet en kæmpe fejl

Mathilde Beuschau undskylder nu, efter hun er havnet i et stormvejr over den måde, hun bar sin hund på

Forleden kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan Mathilde Beuschau, som er kendt fra 'Årgang 0', var havnet i en stor shitstorm, da en video på Instagram viste, hvordan hun bar sin hund Theo i nakkeskindet, selvom den forsøgte at komme væk fra situationen.

Det vakte kritik fra flere dyreadfærds-eksperter, der til Ekstra Bladet forklarede, at der var tale om et overgreb på hunden, og at man aldrig må tage sin hund i nakkeskindet.

Mathilde Beuschau holdt dog over for Ekstra Bladet fast i, at hun ikke kunne se problemet, og at hun ikke havde gjort skade på sin hund, som er af racen Bichon Havanais - en selskabshund på mellem fem og syv kilo.

Men nu har piben fået en anden lyd.

I en story på Instagram fortæller Mathilde Beuschau nemlig, at hun nu har erkendt, at hun har begået en fejl, efter hun har talt med Dyreværnet.

- Jeg vil bare gerne starte med at sige, at det aldrig nogensinde har været min intention at skade Theo eller påføre smerte på Theo. Jeg knuselsker den hund, og jeg ville aldrig gøre ham ondt. Det håber jeg også, du (hendes følgere, red.) vil vælge at tro på, siger hun og fortsætter:

- Jeg ringede i morges til Dyreværnet for at tage en snak med dem. Jeg har fået mig en god snak med dem og har fået at vide, at man ikke må bære sin hund i nakken, siger hun.

Mathilde Beuschau arbejder til daglig som selvstændig online-coach. Privatfoto

'Har været misinformeret'

'Årgang 0'-deltageren fortæller videre, at hun har været misinformeret, og derfor har gjort noget, hun ikke burde.

- Jeg har været misinformeret omkring de her ting, for jeg har fået at vide af en dyrlæge, at man gerne må. Jeg vælger at tro på Dyreværnet, for de har med sådan nogle sager at gøre, siger hun og tilføjer:

- Jeg vil selvfølgelig gerne anerkende, at jeg har lavet en kæmpe fejl. Det er ikke noget, der kommer til at ske igen, for Theo er ikke blevet bragt til verden for at have et dårligt liv, men for at vi vil skabe nogle gode og trygge rammer og give ham et langt hundeliv.

Hun fortæller videre, at Dyreværnet nu kommer på besøg hos hende tirsdag.

- Jeg har inviteret dem herhjem i morgen, så de kan få lov at se på Theo. Vi skal have os en god snak omkring denne her situation, og hvordan man bærer sin hund, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, folk tager det her til sig. jeg er virkelig ked af, at jeg har båret Theo på den måde. Det skal ikke gøre ondt på Theo. Han skal have et godt og trygt hjem, siger Mathilde Beuschau, der tidligere har fortalt til Ekstra Bladet, at hun har modtaget en lang række dødstrusler og grimme beskeder, efter videoen så dagens lys.

