Stor lykke: Dansk sangerinde er blevet gift

Tilbage i 2021 afslørede den danske sangerinde Clara Sofie Fabricius Rosenhoff, der blot er kendt som Clara Sofie, at hendes kæreste, Mads Nørgaard, havde valgt at gå på knæ og fri til hende.

Onsdag kunne man så se på flere kendtes Instagram-storys, at parret nu er blevet gift.

Skuespiller Johannes Nymark delte et billede af det nygifte par med teksten 'De bedste to bliver gift i dag'.

Derudover delte svømmeren Sarah Bro en video af Clara Sofie i hvid brudekjole med teksten 'Har aldrig set en smukkere brud'.

Clara Sofie har ikke selv offentliggjort nyheden, men den lange hvide brudekjole taler sit tydelige sprog.

Clara Sofies gennembrud kom for alvor i juni 2010 med hittet 'Når tiden går baglæns', som hun lavede i samarbejde med house-dj'en Rune RK. Foto: Claus Bjørn Larsen/Polfoto

Kartoffelmad og champagne

Da Clara Sofies udkårne, Mads Nørgaard, valgte at fri til sangerinden, skete det under romantiske omgivelser på sangerindens fødselsdag under en skovtur i Gilleleje.

Det fortalte sangerinden dengang til Ekstra Bladet.

- Han friede på min fødselsdag, hvor tingene stadig var lukket ned, så han havde taget mig på skovtur oppe i Gilleleje. Der sad vi og spiste medbragt mad og drak champagne, og efter vi havde spist vores kartoffelmad, der gik han ned på knæ helt grædende og friede.

- Han var nede på knæ i cirka tre sekunder, så kunne han ikke holde det ud mere, fordi han syntes, det var så akavet, fortalte hun dengang med et grin.

Clara Sofie fik sit store gennembrud i 2010 med sangen 'Når tiden går baglæns', som hun lavede med dj'en Rune RK. Sangen blev et kæmpe hit i Danmark, og hun har siden arbejdet med flere store danske kunstnere.

