Stor lykke: 'Det allerstørste'

Emilie Bruhn og Thomas Skov er blevet forældre for tredje gang

Thomas Skov og Emilie Bruhn kunne i september løfte sløret for, at der var familieforøgelse på vej hos parret.

Sidstnævnte var nemlig gravid for tredje gang, og familiens femte medlem ville også lige nå at opleve en del af 2021. Kort før nytår er han nemlig kommet til verden.

'Størst af alt er kærligheden. Vi hopper ind i det nye år som en familie på 5. Velkommen til lillebror,' skriver Emilie Bruhn på Instagram, hvor hun har delt et billede af parrets tre børn.

Til Ekstra Bladet fortæller Emilie Bruhn, at den nyfødte dreng kom til verden onsdag 29. december.

Også radio- og tv-vært Thomas Skov har lavet et opslag på det sociale omkring den lykkelige nyhed.

'Vupti. Så var der pludselig tre små i vores familie - og nu er de små pludselig de store, den lille er den store, og den store er den største - og det her er det allerstørste,' skriver han.

Han fortsætter med at fortælle, at hans hustru gjorde det fantastisk.

'Og jeg stod for at hente snacks og for fødselsplaylisten - og nu går det løs igen, hvad skal man også med nattesøvn,' slutter han opslaget.

Parret har været gift siden 2014. De har i forvejen datteren Ellen, som kom til verden i 2015, og sønnen Otto, der blev født i 2018.