Stor lykke: Endelig gravid!

'Vores drøm og største ønske er gået i opfyldelse'

Sådan skriver Michael Olesen i et opslag på Instagram, og der er da også grund til jubel - parret skal nemlig endelig være forældre.

Det har bestemt været en kamp for parret at nå hertil. De har nemlig gennemgået en masse fertilitetsbehandlinger for at blive gravide, men det er ikke lykkedes før nu.

'Det er SÅÅÅ vildt at kunne sige det - specielt efter 9 år fyldt med så mange fertilitetsbehandlinger, så mange år hvor livet virkelig bare har testet vores kærlighed, styrke, positivitet og meningen med det hele,' skriver 'Vild med dans'-danseren i sit opslag.

Her sender han da også en kærlig hilsen til 41-årige Joan Divine:

'Jeg ikke et sekund i tvivl om, at du bliver den mest FANTASTISKE mor til vores lille - Og jeg skal være far!' skriver han i opslaget.

'Uvirkeligt'

Også Joan Divine har delt den lykkelige nyhed med sine følgere.

I et skriv på sin blog løfter hun sløret for, at de har vidst det i lidt tid.

'I drømmer ikke om hvor længe jeg gerne ville dele denne nyhed med jer<3 Men det hele er stadig så uvirkeligt, tænk engang at det vi har drømt om så længe endelig er sket for os, jeg troede aldrig jeg skulle lavet sådan et blog indlæg her, men hvor er det altså også bare fantastisk at kunne dele det med alle jer', skriver hun.

For næsten præcis et år siden kunne Joan Divine fortælle til Ekstra Bladet, at parret havde valgt at søge hjælp på en fertilitetsklinik i Rusland.

De havde ellers været lige ved at give op på at blive gravide, og derfor havde de også meldt ud, at de året forinden havde opgivet fertilitetsbehandlingen efter syv års forsøg.

- Da jeg meldte ud, at jeg stoppede med den her behandling, og at jeg ikke kunne overskue det mere, var jeg sikker i min sag, men så var der virkelig mange, der anbefalede den her klinik i Rusland til mig, inden jeg gav op. Så jeg var inde og google det, og så var jeg til et seminar i Malmø, og der blev jeg enig med mig selv om, at hvis vi skulle prøve igen, så var det altså den her klinik.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Joan Divine, der henviser til sin blog og ikke har yderligere kommentarer.

