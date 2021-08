Stor lykke: Er blevet far igen

Beha-familien er blevet udvidet endnu engang, da Emil Midé Erichsen har fået søn nummer to.

Det oplyser sejleren selv på Instagram.

Her har han delt et opslag med et billede af den lille ny, som holder om hans tommelfinger. Til opslaget skriver han 'Hej lillebror' efterfulgt af et hjerte.

Sammen med kæresten Louise har 31-årige Emil Erichsen i forvejen sønnen Hugo på tre år.

Dermed får tv-værten og sejleren Mikkel Beha Erichsen endnu et barnebarn. Han er nemlig far til Emil Erichsen, og han er selv søn af den legendariske sejler og tv-vært Troels Kløvedal, der gik bort i 2018.

Der er fart på livet hos Emil Erichsen, som for nyligt kunne dele, at han også har scoret et nyt job. Han er nemlig blevet folkeprofessor på Johan Borups Højskole, hvor han det næste år skal holde forelæsninger. Det kan du læse mere om her.