Stor lykke for dansk kendispar

Den danske tv-vært og musiker Mattias Hundebøll og hans kone, Marie Plum, kan nu kalde sig forældre til to sønner og en datter.

Deres lille pige, som har fået navnet Soleima, er nemlig kommet til verden, afslører Hundebøll i et opslag på Instagram.

'Soleima er landet - og hun er helt perfekt. Resten må I høre om senere', lyder det ganske kortfattet i opslaget, hvor han har delt en video af mor og datter i hospitalssengen.

Parret, der blev gift i 2016, har i forvejen sønnerne Carl-Egon og Ejner Bob.

Til Ekstra Bladet har 39-årige Hundebøll tidligere fortalt, at navnene er valgt, fordi der er styrke og karakter i dem.

- Vi synes, at navne gerne må indeholde både karakter og humor, har han sagt.

Og da han i efteråret løftede sløret for, at barn nummer tre var på vej, lod han forstå, at de to sønner nærmest ikke kunne vente med at blive storebrødre.

'April 2022 bliver en fest! Drengene glæder sig! Lillefisen spræller og hikker og hygger derinde i varmen. Og jeg er så pavestolt og lykkelig over at skulle være far til tre,' skrev han dengang på Instagram.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mattias Hundebøll til familieforøgelsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.