Stor lykke for dansk landsholdsstjerne

2021 har i sandhed været et lykkeligt år for den danske landsholdsstjerne Jens Stryger Larsen.

I sommer kort tid efter landsholdets EM-triumf gav han og hans kæreste, Emilie Sylvest, hinanden deres 'ja' til at følges ad resten af livet, da de blev gift.

Nu skal de to være forældre, afslører Emilie Sylvest Stryger Larsen i et opslag på Instagram.

'Et lille liv vokser - og et nyt kapitel skal til at begynde. Vi kan ikke vente med at møde dig!', skriver hun i opslaget.

Gift midt i EM

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest mødte hinanden i 2014, og da Jens Stryger kort efter skulle flytte til Østrig for at forfølge fodboldkarrieren, flyttede Emilie Sylvest med.

Da de i sommer blev gift med hinanden, skete det få dage efter, det danske landshold røg ud af EM til England i semifinalen. Emilie Sylvest Stryger Larsen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det var noget af et puslespil at få bryllupsplanerne til at gå op.

'Vi havde lagt os ind på to datoer og var blevet gift lørdagen efter, hvis Danmark var gået videre. Grundet et stramt fodbold-program hjemme i Italien, måtte vi lægge os ind på to datoer,' forklarede hun.

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest Stryger Larsen bor i Italien, hvor han spiller for Udinese Calcio.