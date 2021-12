Stor lykke for kendispar: Lillebror på vej

De to radioværter Pelle Peter og Maria Jencel kan ikke få nok af livet som småbørnsforældre.

I januar blev de forældre til datteren Penelope, og nu er hendes lillebror på vej.

Det fortæller parret i hvert sit opslag på Instagram.

'Ja, vi kunne ikke lige styre os, så til sommer får Penelope en lillebror', skriver Pelle Peter Jencel til opslaget, hvor han viser scanningsbilledet frem.

'Vi er forresten i fuld gang med at lave en lillebror', lyder det samstemmende fra hans hustru, Maria Jencel.

Til Ekstra Bladet fortæller den vordende mor til to, at hun har termin i det sene forår.

- Vi glæder os rigtig meget, det bliver så dejligt. Det føles helt rigtigt, at Penelope nu skal være storesøster. Det var det helt naturlige næste skridt på vejen for os, siger hun.

Pelle Peter og Maria Jencel er i forvejen forældre til datteren Penelope. Foto: Stine Bidstrup

Pseudotvillinger

Og selvom det kommer til at betyde, at der er ganske lille aldersforskel på parrets to børn, er de ikke bekymrede for, om det bliver for hårdt.

- De kommer til at være pseudotvillinger, og vi håber på, at det vil betyde, at de får en ekstra tæt relation. Vi ved selvfølgelig godt, at det kan være hårdt med to så små børn, men det ser vi på, når det kommer, siger Maria Jencel og fortsætter:

- Det kommer jo også meget an på, hvad for en baby vi får, og vi har været meget priviligerede med Penelope, som har været nem. Så vi håber på, at det fortsætter i samme spor.

Maria Jencel og Pelle Peter Jencel var kolleger på P3, da de fandt sammen. I sommeren 2019 blev de gift ved et storstilet bryllup på Bornholm.

Her valgte de at tage det fælles efternavn Jencel, som er en sammensmeltning af Pelle Peters tidligere navn Jensen og Marias tidligere navn Arcel.