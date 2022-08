Stor lykke for kendispar

Sarah Tiedt og Türker Alici skal være forældre efter at have kæmpet med at blive gravide i mere end halvandet år

Det er omtrent et år siden, at realityparret Sarah Tiedt og Türker Alici, der begge er kendt fra 'Paradise Hotel', med stor sorg meddelte, at de havde mistet deres ufødte barn i uge ni.

Nu smiler lykken dog atter til parret, der på Instagram har delt den glædelige nyhed, at de igen venter barn.

'Så skete mirkalet. Tredje gang er lykkens gang siger man jo. Efter bekræftelse fra lægen i går så kan vi løfte sløret for, at vi venter et barn sammen', skriver Sarah Tiedt til opslaget.

Da Ekstra Bladet fanger Türker Alici over telefonen, er glæden da heller ikke til at tage fejl af.

- Ja, så skete der endelig noget på den front, siger han og slår fast, at de er meget lykkelige.

Vigtigt at dele

Og selvom det stadig er meget tidligt i graviditeten, har det været vigtigt for parret at tale højt om det for at inspirere andre, der går igennem samme proces, fortæller Türker Alici.

- Vi har valgt at dele det allerede nu, fordi da vi fik en ufrivillig abort, følte vi, at vi var de eneste, der havde været igennem det, men da vi delte det, fandt vi ud af, hvor mange der egentlig har stået i det, uden at det er noget man snakker om, siger han og fortsætter:

- Vi vidste ikke, at det var en relativt normal ting, men det fandt vi ud af, og så besluttede vi os for, at vi ville dele hele rejsen fra start til slut og ikke bare fra de sikre tre måneder, som man plejer at sige.

Allerede nu er kommentarerne og lykønskningerne væltet ind på opslaget på Instagram, og det overrasker ikke Türker Alici, der også oplevet en storm af interesse, da de delte den sørgelige nyhed om aborten.

- Folk viste så meget interesse, da vi var igennem den ufrivillige abort - jeg har prøvet meget i mit liv med reality-tv og så videre, men jeg har aldrig fået så meget feedback som dengang, vi offentliggjorde det, siger han.

Sarah og Türker har dannet par og boet sammen i flere år. Foto: Anthon Unger

Læge i udlandet

Sarah Tiedt og Türker Alici kender endnu ikke den præcise terminsdato, fordi det stadig er så tidligt i forløbet. Så nu går de et par travle uger i møde med lægebesøg, inden de om to ugers tid rejser to og en halv måned til Thailand og Bali.

- Føler I jer trygge ved at skulle rejse, mens Sarah er gravid og at tage til lægen i udlandet og så videre?

- Vi tager en hel masse forholdsregler i forhold til, hvad vi skal opleve, og hvordan vi skal rejse. Og i forhold til det med at gå til læge oplever vi, at der er mange steder dernede, hvor det er meget fremme i forhold til herhjemme også. Så vi har undersøgt en masse på nettet og talt med folk om, hvor vi skal vælge at tage hen. Men folk er jo også gravide i Thailand og på Bali, så på den måde er vi meget trygge, siger Türker Alici.

Parret har været sammen i flere år. Allerede i december 2020 offentliggjorde de, at de prøvede at blive gravide.

