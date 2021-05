Stor lykke for reality-par

Reality-parret Anna Seneca og Oliver Erngart kan nu langt om længe kalde sig forældre.

Deres søn, Mio, er nemlig kommet til verden, fortæller den nybagte far på Instagram.

'VI ER BLEVET FORÆLDRE TIL LILLE MIO', skriver Oliver Erngart til et billede af ham selv, Anna og den lille ny på hospitalets fødestue.

Hele onsdag har en tydeligt presset Oliver Erngart indviet sine følgere i begivenhedernes gang i sin story på Instagram, hvor han blandt andet har fortalt, at der i første omgang ikke var plads til den fødende Anna på Roskilde Hospital.

'Vi er blevet sendt til Nykøbing Falster Sygehus, og Anna har enormt slemme veer', fortæller han i en af sine stories.

Kort tid efter har han dog oplyst, at fødslen alligevel skulle finde sted på Roskilde Hospital. Og nu er den lille Mio altså kommet til verden.

Sådan så det ud, da Anna og Oliver fortalte deres følgere på Instagram, at de skulle være forældre. Foto: Janus Nielsen

'Det bliver fedt'

Tidligere har parret over for Ekstra Bladet fortalt, at de glædede sig enormt til at skulle indtage forældrerollen.

- Jeg glæder mig ad helvedes til. Det bliver fedt at gå med barnevogn. Selvfølgelig er det også angstprovokerende at tænke på, at der kommer en 'mini-me' ud, og der bliver rigeligt at se til, men jeg glæder mig bare sindssygt meget til det nye forældreliv. Jeg mangler heller ikke nogen byture, kan man sige, lød det fra Oliver Erngart tidligere på foråret.

- Vi har set og oplevet forældre på ferier med deres børn, og nu skal vi være forældrene. Den tanke er super underlig. Nu bliver det os, der er nogens mor og far, sagde han.

Anna Seneca og Oliver Erngart mødte hinanden under optagelserne til sidste års sæson af 'Paradise Hotel'.

Efterfølgende blev de kærester og startede også et firma sammen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de to nybagte forældre.