Stor lykke for stjerne-par

Badminton-parret Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen skal til oktober være forældre sammen for anden gang.

Det fortæller de i et opslag på Instagram.

'Lige en “lille” søndagsnyhed fra os. Molly skal være storesøster når vi rammer efteråret. Denne gang er “baby i Mor C’s mave”', skriver de til opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Christinna Pedersen, 34, at de er meget lykkelige.

- Det er ret fantastisk, og det er dejligt endeligt at kunne dele nyheden. Jeg er næsten i uge 17, og jeg har det dejligt. Det er fedt at mærke, at min krop ændrer sig, og jeg vokser, som jeg skal, siger hun.

Parret har i forvejen datteren Molly på to år, som 37-årige Kamilla Rytter Juhl i sin tid var gravid med.

- For os begge to er det en stor lykke, at det lykkedes, at jeg blev gravid. Det har været en stor drøm for os begge to, at vi kunne få et barn fra os hver, siger Christinna Pedersen.

Også Molly glæder sig til familieforøgelsen.

- Da vi fortalte hende det, havde vi købt bogen 'Lotte bliver storesøster' og sad og hyggede med noget eftermiddagskage. Hun kiggede meget interesseret på min mave, men jeg tror også, hun havde lidt svært ved at forstå, at der var en lille ny derinde, siger Christinna Pedersen.

Efter mange år som partnere på Badminton-banen blev Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen gift med hinanden sidste år.

Sådan så det ud, da de to Badminton-stjerner blev gift med hinanden. Foto: Privat

I øjeblikket går al deres tid med at renovere det hus, de sammen har købt i Aalborg.

- Vi har gravet kælderen ud, og det har givet lidt udfordringer, da vi fandt ud af, at jeg var gravid. Men så har Kamilla slæbt lidt ekstra, siger Christinna Pedersen.