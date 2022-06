Stor lykke for TV 2-par

I håbet om at finde kærligheden havde Michelle Dalsgaard sidste år tilmeldt sig TV 2-programmet 'Fem fyre flytter ind', hvor hun lod en håndfuld fremmede mænd rykke ind hos hende i Brøndby.

Det håb gik i opfyldese.

En af de fem mænd var den to år ældre Kristian Aagaard, som Michelle i sidste ende valgte. Og det ser ud til, at det var det helt rigtige valg.

Efter halvandet år sammen kom der nemlig ring på Michelle Dalsgaards finger, da Kristian Aagaard valgte at fri til hende, og lørdag sagde de så ja til hinanden, da de blev viet i naturskønne omgivelser i Barklade i Odsherred.

Det skriver Billed-Bladet, mens parret ligeledes selv har delt billeder fra den store dag på Instagram.

Under vielsen bar Michelle Dalsgaard en hvid brudekjole med blonder og slæb samt et dertilhørende slør.

Presset inden bryllup

På de sociale medier har parret de seneste dage heller ikke gået stille med dørene i forhold til, at de i dag blev mand og kone.

Her har man blandt andet kunne følge, hvordan de to har øvet brudevals, og Michelle Dalsgaard har ikke lagt skjul på, at der har været nok at se til forud for brylluppet.

'Puha, om lidt skal jeg giftes, og intet er på plads endnu. Jeg må indrømme, jeg er stresset, og jeg har været flere gange til lægen sidste uge med mavesmerter. Jeg skal tage den med ro, blev der sagt. Men altså det kan han sagtens sige', skrev Michelle Dalsgaard på sin Instagram-profil få uger før brylluppet.

Dagen inden brylluppet fortalte hun på sin Instagram-profil, at hun var meget spændt på brylluppet, og at hun glædede sig til at fejre den store dag med venner og familie.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra det nygifte par, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Vil gerne have børn

Kristian har to børn fra et tidligere forhold, men Michelle har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at planen også er, at de skal have børn sammen.

- Jeg er gammeldags og vil gerne lige giftes først. Men vi har solgt min lejlighed og sat Kristians hus til salg, så nu skal vi bare finde noget, vi kan bo i sammen. Der er ingen baby på vej endnu, men vi har det også sådan lidt, at hvis det sker, så sker det, lød det dengang fra Michelle Dalsgaard.