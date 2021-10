Stor lykke: Forældre igen

Der er grund til at glæde sig for ægteparret Anders og Anne Holch Povlsen.

For lidt over en uge siden er de nemlig blevet forældre igen. Det bekræfter parrets privatsekretær, Sanne Møller, over for Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at Anne & Anders har været i lykkelige omstændigheder og onsdag d. 29. september 2021 er blevet forældre til en velskabt søn. Familien byder deres lille søn hjertelig velkommen og er umådelig taknemmelige for at han er kommet godt til verden,' skriver hun i en mail.

Den glædelige nyhed kommer halvandet år efter den seneste familieforøgelse hos den 48-årige Bestseller-milliardær og hans hustru. I marts 2020 blev de forældre til to piger.

Glæde efter stor tragedie

I påsken 2019 blev parret ramt af enhver forældres værste mareridt, da de mistede tre af deres fire børn i et bombeangreb i Sri Lanka, mens familien holdt påskeferie på det femstjernede hotel Shangri-La i Colombo.

Det var Alfred på fem, Agnes på 12 og Alma på 15 år, der gik bort. Parrets yngste datter, Astrid, overlevede.

Efter tragedien fik familien dog igen grund til at smile med den dobbelte familieforøgelse et år senere, og nu er der altså kommet endnu et medlem til den jyske familie.

