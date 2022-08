Stor lykke: Gravid igen

Der er ren og skær babylykke hjemme hos Julie Elgaard og kæresten, Lasse.

Parret kan nemlig se frem til at der snart kommer en lille ny, det skriver Julie Elgaard i et opslag på Instagram, hvor glæden understreges med en omgang caps lock.

'VI ER SÅ GLADE!!' indleder Julie Elgaard i sit opslag, der fortsætter:

'Ikke mindre end tre positive graviditetstests, og vi kan nu fortælle, at jeg er gravid!'

De tre positive graviditetstests kommer kort efter, at Elgaard tidligere på sommeren fortalte, at parret, der i forvejen er forældre til datteren Elina på tre år, brændende ønskede sig endnu et barn. Det var bare ikke ligetil.

'Skæbnen vil nemlig det, at det ikke bare er ligetil, men vi arbejder på det og er derfor begyndt i fertilitetsbehandling,' skrev 22-årige Julie Elgaard.

'Det var noget, vi godt vidste kunne blive nødvendigt, efter at Lasse har været involveret i en alvorlig trafikulykke, men vi fik jo E på naturlig vis, så det er faktisk ikke noget, jeg/vi helt havde troet kunne blive nødvendigt, fortsatte opslaget.

Julie Elgaard og kæresten, Lasses, datter Elina kom til verden i marts 2019.