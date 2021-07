Stor lykke: Har fundet sammen med sin eks

Det var en knust Zindy Laursen, der i januar kunne fortælle offentligheden, at hun var blevet single, og at forholdet til Bjørn Vidø, som hun ellers var forlovet med, var gået i stykker.

Nu har parret dog atter fundet melodien og er blevet kærester igen.

Det bekræfter Zindy Laursen over for Ekstra Bladet.

'Ja, jeg er sammen med Bjørn igen, og vi er meget lykkelige,' skriver sangerinden, der netop er fyldt 50 år, i en besked til Ekstra Bladet.

Hun fortæller videre, at de to efter bruddet fandt ud af, at de ikke kunne undvære hinanden.

'Vi savnede hinanden meget i vores brud og besluttede, at vi ville kæmpe for kærligheden og give den en chance mere,' lyder det fra sangerinden.

Zindy og Bjørn stod for første gang frem som par til premieren på filmen 'Ninna' i 2019. Her havde de været kærester i et halvt år. Foto: Anthon Unger

Forkælet på sin fødselsdag

Zindy Laursen fortæller, at Bjørn Vidø har forkælet hende godt og grundigt i anledning af hendes 50-års fødselsdag for nylig.

'Han forkælede mig til min 50-års fødselsdag og havde arrangeret surpriseparty for mig om lørdagen, efter vi havde en fest med mine tætte venner og familie,' skriver hun.

Det var ellers en knust Zindy Laursen, der i januar kunne fortælle, at hun og Bjørn Vidø var gået fra hinanden.

'Det er med meget stor sorg i mit hjerte, at jeg må meddele at jeg ikke længere er forlovet med Bjørn Vidø. Jeg troede han var min eneste ene,' skrev hun i et opslag på Facebook.

Zindy Laursen og Bjørn Vidø, der arbejder med musik og lyddesign, mødte hinanden i et lydstudie i 2019 og blev kærester kort efter.

Den 50-årige Cut'N'Move-sanger, som nu bor i New York, har ingen børn, mens Bjørn Vidø har tre børn fra et tidligere forhold.

Zindy Laursen har blandt andre tidligere dannet par med Kuku Agami og Michael Friis.