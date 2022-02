Stor lykke hos dansk skuespiller

Besir Zeciri kunne juble over titlen og trofæet som Årets Mandlige Hovedrolle i en tv-serie for DR-dramaet 'Fredløs' ved uddelingen af Robert Prisen 2022 i Tivoli Hotel & Congress Center i København lørdag aften.

Selv om det er en stor bedrift, kunne den 31-årige nykårede prismodtager afsløre på scenen, at han til foråret indtager sit livs rolle.

Der bliver han nemlig far til en lille dreng.

2022 er med andre ord begyndt med et brag privat og professionelt for Besir Zeciri.

- Jeg er et godt sted i mit liv. Det er bare kulminationen af lykke. Det er virkelig fantastisk, og jeg er virkelig rørt, siger Besir Zeciri efterfølgende og fortsætter:

- Jeg er der, hvor der er ro på. Jeg skal bare slappe af og nyde det og læne mig tilbage. Jeg er virkelig, virkelig lykkelig, siger en rørt Besir Zeciri.

Sådan så det ud, efter Besir Zeciri havde vandt prisen for årets mandlige hovedrolle. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Skuespilleren kunne også juble over, at 'Fredløs' fik en statuette hjem fra Robert Prisen i kategorien Årets Korte Tv-serie.

- Det her er bare drømmerollen for mig at få lov til at vise, hvad jeg kan, lyder det fra ham.