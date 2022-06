Stor lykke hos dansk skuespillerinde

Lykken er stor hjemme hos skuespiller Sara Hjort Ditlevsen, 34, der blandt andet er kendt fra TV 2-serierne 'Perfekte steder' og 'Dag & Nat',

Hun er nemlig blevet mor for anden gang - denne gang til en lille søn.

Det oplyser hun på Instagram, hvor hun også viser et billede af den lille ny.

'Velkommen til verden bassemand', skriver hun og afslører, at sønnen kom til verden 27. juni.

33-årige Sara Hjort Ditlevsen danner par med Jakob Lawaetz, der er læge. Parret har været sammen siden 2017 og blev gift i juli 2019.

I 2020 blev de forældre for første gang til en datter, der har fået navnet Selma. Skuespillerinden har tidligere fortalt, at det var planen, Selma skulle fødes hjemme, men på grund af corona var det ikke en mulighed.

Sara Hjort Ditlevsen er blevet mor til en lille dreng. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Derfor havde hun en stor drøm at føde hjemme, når hendes søn kom til verden.

– Planen er nu, at jeg skal føde hjemme denne gang. Vi havde overvejet, om Selma skal være med, men det kan faktisk være en ret voldsom oplevelse. Vi vil jo også gerne have tid til at lande i det med den lille nye i et par timer. Min moster, som også var med, da jeg blev født, skal med til hjemmefødslen sammen med mor, har Sara Hjort Ditlevsen tidligere fortalt til Her & Nu om sine drømme for fødslen af sit andet barn.

I sit Instagram-opslag nævner Sara Hjort Ditlevsen dog ikke, om drømmen om en hjemmefødsel er blevet en realitet.