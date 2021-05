Stor lykke: - Jeg er bare så glad

Smilet var stort, da skuespiller Sara Hjort Ditlevsen lørdag trådte frem på den røde løber i anledningen af årets uddeling af Bodilprisen.

Her fortalte den 32-årige stjerne, der blev mor for første gang under coronanedlukningen i foråret 2020, stolt om familieforøgelsen til den fremmødte presse.

- Det er en lille pige. Hun hedder Selma, lød det fra Sara Hjort Ditlevsen.

- Har det så stået på barselsboble det sidste års tid?

- I hvert fald det første halve år, så overtog min mand. Vi delte barslen 50/50, sagde hun.

Sara Hjort Ditlevsen danner par med Jakob Lawaetz, der er læge. Parret har været sammen siden 2017 og blev gift i juli 2019.

Sara Hjort Ditlevsen blev mor til sit første barn i marts 2020. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sara Hjort Ditlevsen har tidligere fortalt, at hun nyder, at parret kommer fra to forskellige fag.

- Jeg har før været sammen med folk fra branchen, og det kan godt blive lidt indspist. Det er lidt alvorligere ting, han har med at gøre, og det kan sætte tingene lidt i perspektiv for mig, når vi kommer hjem fra arbejde og fortæller om vores dag, har hun tidligere sagt til Billed-Bladet.

Helt høj

Sara Hjort Ditlevsen var ikke blandt de nominerede ved lørdagens uddeling af Bodilprisen.

Hun glædede sig dog over, at det igen er muligt at samles om kunsten.

- Jeg er bare så glad for, at vi skal til Bodil-uddeling, og at vi har mulighed for at fejre og hylde filmkunsten, og at vi faktisk kan samles her i aften, det er jeg bare helt høj over, sagde hun.

Sara Hjort Ditlevsen er blandt andet kendt fra serien 'Perfekte steder' på TV 2 Zulu og filmen 'Ser du månen, Daniel'.