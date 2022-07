Stor lykke: Mor igen

Lykken er stor hjemme hos skuespillerinden Mia Jexen, 38.

Hun og ægtemanden, Mads, kan nemlig nu kalde sig forældre til tre, efter de har budt en datter velkommen til verden.

I forvejen har parret to tvillingepiger, der kom til verden i 2019.

Familieforøgelsen afslører Mia Jexen selv på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af det lille nye familiemedlem.

Her fortæller Jexen samtidig, at lillesøster kom til verden 3. juli.

'En pige under kjolen, en pige på maven og endnu en lille pige inde i maven', skrev Mia Jexen til dette billede, da hun afslørede, at der var en lille ny på vej. Foto: Privat

Elsker at være mor

Mia Jexen afslørede, at der var endnu en lille én på vej tilbage i marts.

Dengang lagde hun over for Ekstra Bladet ikke skjul på, at hun glædede sig meget til, at fire blev til fem.

- Jeg elsker at være mor, og jeg er så heldig, at Mads er verdens bedste far til vores unger. Jeg har taget en pause fra skuespillet på tre år, og nu har vi snart tre børn. Det er godt nok gået stærkt, og det er meget livsbekræftende og meningsfuldt, sagde hun i den forbindelse.

Mia Jexen og ægtemanden Mads har dannet par i 11 år og blev gift sidste år.

Mia Jexen er blandt andet kendt fra tv-serien '2900 Happiness', 'Den som dræber' og 'Klassefesten'. De seneste år har hun dog taget en pause fra skuespillet og fokuseret på familien.