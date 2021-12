Stor lykke: Nikolaj Stokholm er blevet far

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Lykken er stor hjemme hos komikeren Nikolaj Stokholm og hans kone, Isabella Stokholm.

De er nemlig blevet forældre igen. Denne gang til en lille datter, der har fået navnet Marguerite.

Det fortæller Isabella Stokholm på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes viser et billede af den lille ny.

Her fortæller hun ligeledes, at datteren kom til verden 18. november.

Nikolaj Stokholm kan nu kalde sig far til to. Foto: Stine Tidsvilde

Glade og stolte

Også Nikolaj Stokholm bekræfter de glædelige nyheder på sin Instagram-profil.

'For 14 dage siden, blev vi de lykkelige ejere af den fineste lille pige. Marguerite er hendes navn. Og vi er så glade og stolte og fyldt med kærlighed og frokost,' skriver komikeren til et billede, hvor han spiser frokost med sin datter under armen.

I forvejen er parret forældre til sønnen Osvald, der kom til verden i februar 2020.

Parret blev gift i 2016 og har kendt hinanden siden 2013, hvor Stokholm optrådte for en gruppe gymnasieelever, heriblandt Isabella Stokholm, på en skitur i Frankrig.

Siden da har de været uadskillelige - og nu er de lykkelige forældre til to.