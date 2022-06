Stor lykke: Nu er det endelig sket

Lykken er stor hjemme hos 'Nybygger'-vinderne Reece og Caroline Curran, der vandt sidste sæson af det populære byggeprogram.

For et par dage siden blev de nemlig forældre for første gang, da de bød velkommen til en lille datter, der har fået navnet Vera.

På Instagram har parret delt et billede af den lille familie, der nu tæller tre.

Her fortæller de også, at Vera kom til verden 24. juni.

'Velkommen til verden, Vera. Fredag morgen fik vi den største gave nogensinde. Alt gik rigtig godt, og vi er alle tre sunde og glade', skriver parret, der ikke lægger skjul på, at de er ovenud lykkelige.



'Vi er helt forelskede i vores lille guldklump og nyder babyboblen', skriver de videre.

På de sociale medier har man den seneste tid kunnet følge, hvordan parret har gået og hygget sig med kreative projekter, alt imens de ventede på, at deres datter skulle melde sin ankomst.

Det endte da også med, at Caroline Curran gik flere dage over sin termin, før de endelig kunne møde deres lille vidunder.

Vandt hus til to millioner

Reece, der oprindelig kommer fra Australien, og kæresten Caroline Curran vandt danskernes hjerte, da de deltog i sidste sæson af 'Nybyggerne' på TV 2.

Her endte de da også med at vinde det hus, som de selv havde designet, i Sønderborg, hvor de siden er flyttet ind og nu skal leve videre som en lille familie.

Faktisk gemte de på hemmeligheden om den kommende familieforøgelse, imens de sad på tv og blev udråbt som vindere af boligprogrammet.

- Da vi sad til finalen, vidste vi, at vi havde en chance for et hus, men vi vidste også, at vi ville få en lille baby, så det var dejligt at sidde derinde og tænke, at uanset udfaldet, så har vi en lille familie på vej, sagde Reece Curran dengang til Ekstra Bladet.

Det betyder også, at det kontor, parret indrettede i programmet, siden er blevet lavet om til børneværelse.

Reece og Caroline var lykkelige, da det stod klart, at de havde vundet 'Nybyggerne'. Foto: Peter Leth-Larsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alt er dog ikke fryd og gammen, når man vinder 'Nybyggerne'. Når man modtager Danmarks største tv-præmie, skal der nemlig også afregnes ved kasse ét. Du kan læse mere om de finansielle tømmermænd efter sejren her