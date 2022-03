Stor lykke: Nu er Qvortrup blevet gift

Lørdag eftermiddag ringede kirkeklokkerne for Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup og Nanna Thoustrup, da de to sagde ja til hinanden fra Frederiksberg Kirke.

Det nygifte par var da også storsmilende, da de kom ud fra kirken arm i arm og trådte ud i den lune forårssål foran deres fremmødte venner og familie for at markere, at de nu kan kalde sig mand og kone.

- Vi er... eller jeg er glad, lød det fra Qvortrup, da Ekstra Bladet mødte ham og husturen foran kirken.

- Det var meget stort og meget højstemt. Det betyder rigtig meget. Jeg tror nok, at der var nogle af os, der blev lidt rørte, men der var ikke nogen af os, der græd, lød det videre fra Nanna Thoustrup om, hvordan hun oplevede vielsen.

Smilene var store, da parret kom ud ad kirken. Foto: Emil Agerskov

Henrik Qvortrup lagde dog ikke skjul på, at han var rørt.

- Men tårerne trængte sig på, det vil jeg godt have lov at sige, og præsten holdt en fremragende tale, som virkelig rørte mig, lød det chefredaktøren, der fortalte, at det især var det at se sin udkårne komme ned ad kirkegulvet, der satte gang i følelserne.

- Jeg var lidt forberedt på, hvad der ventede mig, men selv med den viden var det ved at sparke benene væk under mig. Det var fantastisk.

Henrik Qvortrup lagde ikke skjul på, at han var meget rørt. Foto: Emil Agerskov

Råt outfit

Vielsen begyndte klokken 14.30, og her blev der spillet 'Here Comes The Sun', da bruden blev ledt op ad kirkegulvet.

Bruden ankom nonchalant i høje glimmersko og netstrømper med sten på til Frederiksberg Kirke kort inden vielsen. Her havde hun da også overskud til at smile til Ekstra Bladets journalist og fotograf med et ‘kan I holde varmen’, inden hun glad smuttede ind ved sin fars side.

Sammen med tre blomsterpiger klædt i lyserødt med læderjakker, skred bruden selvsikkert op ad gulvet i sin lyserøde, blondekjole, der er vintage fra Chanel.

Til Ekstra Bladet fortalte Nanna Thoustrup efter vielsen, at hun bevidst gik efter et anderledes outfit.

- Det er bare mig selv. Det skulle være lidt råt og tjekket. Det skulle være lidt råt og afspejle, hvem jeg er, sagde hun med et smil.

Brudeparret er omgivet af venner og familie på den særlige dag. Foto: Emil Agerskov

Stor fest

Efter vielsen går turen videre til festligt lag på den anerkendte restaurant Mielcke & Hurtigkarl i Frederiksberg Have, hvor brudeparret har inviteret over 100 af deres venner, familie og bekendte.

- Vejret er jo lige, som det skal være. Vi glæder os til, at alle de her dejlige mennesker skal feste sammen med os, og der kommer endnu flere. Alt er godt, og vi satser på at feste hele natten, lød det fra Qvortrup.

Her er blandt andre Se og Hørs chefredaktør, Niels Pinborg, og journalist Ditte Okman indbudt til fest.

Bruden blev fulgt op ad kirkegulvet af sin far. Ved siden af ses blomsterpigerne. Foto: Emil Agerskov

Da Ekstra Bladet mødte dem inden vielsen, var de da også i vældigt godt humør og klar til at fejre deres ven, Henrik Qvortrup.

- Det er ingen hemmelighed, at vi glæder os rigtig meget til en bar, som Henrik betaler. Og så håber vi bare, at de er rigtig gode sammen, lød det fra Niels Pinborg.

- Det bliver en dejlig fest! Vi ved, vi skal have god mad og gode vine, supplerer Ditte Okman, der bestemt også glæder sig til festen.

Det er Henrik Qvortrups tredje bryllup, mens det er Nanna Thoustrups andet. Qvortrup har seks børn fra tidligere forhold, mens Nanna Thoustrup har to, og parret har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at deres børn kommer godt ud af det med hinanden.