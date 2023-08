Stor lykke: Nu har hun født

Lykken er stor hjemme hos den danske sangerinde Aura Dione.

Hun er nemlig blevet mor for første gang.

Det afslører hun selv på sin Instagram-profil, hvor hun har delt flere billeder af den lille ny i en story.

Aura Dione har tidligere afsløret, at hun havde termin i juli, og at hun ventede en lille pige.

Tilbage i september 2021 viste Aura Dione sin nye kæreste Bastian frem.

Hun har dog ikke været meget for at dele detaljer om forholdet i offentligheden.

- Jeg har ikke lyst til at tale om mit privatliv. Jeg vil meget hellere tale om musik, sagde hun til Ekstra Bladet, da hun første gang viste sin kæreste frem til Zulu Comedy Galla i 2021.

De to kan nu kalde sig forældre.

Aura Dione ses her sammen med kæresten Bastian. Foto: Henning Hjorth

Aura, der bærer det borgerlige navn Maria Louise Joensen, albumdebuterede i 2008 med pladen 'Columbine', der indeholdt hits som "I Will Love You Monday' og 'Something From Nothing'.

Siden har Aura udgivet tre plader, hvoraf det seneste, 'Life of a Rainbow', udkom sidste år.

Den 38-årige sangerinde er blevet hædret med flere fornemme priser gennem sit musikalske virke.

Blandt andet har hun modtaget flere Danish Music Awards-statuetter. Herunder i kategorien Årets Danske Kvindelige Kunstner og Årets Danske Hit for 'Geronimo' tilbage i 2012.