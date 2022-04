Stor lykke: Skal giftes

Smilene er store hjemme hos 24-årige Andrea Lykke Oehlenschlæger og hendes 33-årige kæreste, Ludvig Brygmann, der er søn af skuespiller Martin Brygmann.

Andrea har nemlig sagt ja til Ludvig Brygmann, der har været på knæ og fri til hende på en rejse til Holland. Parret kan derfor nu se frem til at kalde sig selv for ægtefolk.

Det afslører hun selv i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg sagde selvfølgelig ja,' lyder det i teksten til et billede, hvor en storsmilende Andrea viser sin fine forlovelsesring frem.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Andrea forlovelsen.

- Det kom som en stor overraskelse på en hyggelig lille ferie til Amsterdam. Jeg er stadig meget overrasket, men lykkelig og ser frem til den store dag,siger hun.

Parret, der har været sammen i fem år, har dog endnu ikke fastlagt en bryllupsdato, da forlovelsen stadig er meget nyt, forklarer hun.

Ludvig Brygmann deler ligeledes de store nyheder på Instagram, hvor han dokumenterer frieriet med et billede af sin kommende hustru, der holder sin hånd med forlovelsesringen op over sit hoved.

Andrea har slået sit sangtalent fast med sin hovedrolle i musicalen 'The Bodyguard' i 2020, hvor hun blev kendt som den danske Whitney Houston, ligesom hun også har medvirket i dokumentaren 'Min sindssyge tvilling' på DR3.

Her kunne seerne følge tvillingerne Anna og Andrea Lykkes rejse til Etiopien for at finde deres biologiske mor.

Her ses kæresteparret sammen til premieren på 'Shu-bi-dua - The Musical' i Tivolis Koncertsal i februar. Foto: Anthon Unger

