Stor lykke: Skal være far igen

På sine sociale medier har det tidligere folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll-Bille delt en glædelig nyhed.

Han skal igen være far. Denne gang er der dog nye tider i vente.

For sammen med konen, Kristine Bille, venter partistifter-entusiasten til februar en dreng. Der bliver parrets første drengebarn, som kommer til verden og får to storesøstre, Lili og Thit.

Det bekræfter Simon Emil Ammitzbøll-Bille over for Ekstra Bladet.

- Vi fandt ud af det for 13 uger siden i dag, og det er med vilje så at sige.

- Vi gik og tænkte, at vores to døtre skulle have sig en lillesøster eller en lillebror.

- Og så er det bare glædeligt, at det blev en lillebror, det har vi ikke prøvet før.

'Lili og Thit skal have en lillebror. Vi er alle glade og spændte på at møde ham til februar', skriver det forhenværende folketingsmedlem i offentliggørelsen på sine sociale medier.

I 2022 forlod Simon Emil Ammitzbøll Borgen som politiker, men til daglig har han stadig med Borgen at gøre - nu som kommunikatør. Foto: Jens Dresling

Navnet er endnu ikke besluttet, da Bille-parret slet ikke var forberedt på, at kønnet kunne være noget andet end en pige.

- Vi troede, at vi ville få en pige, fordi vi kun har fået piger indtil videre.

- Så vi skal tilbage til tegnebordet, for vi har kun tænkt på pigenavne

Barnets to børn, der er henholdsvis fem og tre år gamle, kan se frem til at byde deres nye lillebror til verden til februar, og de vordende forældre kan heller ikke vente på at få en dreng ind i deres lille familie.

Politisk karriere

Simon Emil Ammitzbøll-Billes politiske karriere er som indholdet i en slikskål.

Noget af det er godt, og så er der noget af det, der er mindre godt.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod i 2019 sit egenstiftede parti Liberal Alliance og prøvede lykken med at stifte et nyt parti, Fremad. Men efter et år måtte Ammitzbøll erkende, at navnet nok ikke passede så meget på den retning, partiet egentlig bevægede sig i.

I 2022 trådte han ud af sit embede som folketingsmedlem. og nu er han radiovært på programmet 'Ministertid' på 24syv og har skrevet bogen 'Insider - fire år med Lykke', der kom ud i starten af året. Men han er alligevel ikke helt færdig med politik, da han til daglig driver det politiske kommunikationsbureau New Old Media med konen, Kristine Bille.