Stor lykke: TV 2-vært er gravid

Lykken er stor hjemme hos TV 2-vært Ditte Haue, der til daglig toner frem på TV 2 Nyhederne.

Hun er nemlig gravid, og hun og kæresten Rasmus Moltke skal derfor inden længe være forældre.

Det oplyser den 36-årige vært i et opslag på Instagram.

'Vores lille familie var tydeligt VÆLDIG forventningsfulde på årets sidste aften i 2021. Og det var der åbenbart gode grunde til. Inden vi tænder bordbomberne igen, har vi nemlig udvidet flokken', skriver hun.

I opslaget fortæller hun videre, at hun har haft flere gener i graviditeten, og at det har gjort, at hun i en periode har været væk fra skærmen på TV 2.

'Lige nu kæmper jeg med at komme over den værste kvalme og svimmelhed. Men jeg håber snart at være tilbage blandt alle mine skønne kollegaer. I mens glæder Lili, Rasmus og jeg os bare til at møde det lille liv, der vokser så fint inde i min mave'.

Ditte Haue bliver dermed inden længe mor for første gang.

Derudover er hun bonusmor til ni-årige Lili Rose, der er Rasmus Moltkes datter fra et tidligere forhold.

Ditte Haue har siden 2019 været vært på TV 2 Nyhederne. Inden da arbejdede hun i en længere periode hos DR, hvor hun blandt andet var vært på programmet 'Sporløs' og 'Aftenshowet'.