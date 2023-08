Stor lykke: Venter sit andet barn

Der er dømt kærlighedsfest og babylykke hjemme hos Rikke Møller Pedersen og kæresten Nicolai Sehested i øjeblikket.

Det skriver tidligere elitesvømmer og TV 2-vært Rikke Møller Pedersen på Instagram.

'Kærlighedsfest. Mere kærlighed i maven. Vores kærligheds-eksplosion i 2024', skriver Rikke Møller Pedersen til et opslag, hvor hun har delt to billeder, et sammen med kæresten Nicolai Sehested og et hvor hun viser den fine babybule frem i morgenkåbe.

Parret udvider familien fra tre til fire, de har nemlig i forvejen datteren Philippa som blev født 13. marts 2021.

Rikke Møller Pedersen indstillede i 2019 sin årelange svømmekarriere, som blandt andet indbragte hende en olympisk medalje og rekorden som hurtigste brystsvømmer på 200 meter. Samme år fik hun job som nyhedsoplæser på TV 2 sporten.