Stor lykke: Viser kæresten frem

Lykken er stor for tv-vært Christian Degn, der er blevet kærester med 30-årige Trine Johst Vammen fra Odense, der arbejder med salg og event ved Red Bull.

Det skriver han på Instagram, hvor han samtidig viser flere billeder af de to sammen frem til sine følgere.

'Mød min kæreste Trine! Hun er lige så sød og sjov, som hun er smuk. Mindst', lyder det fra 42-årige TV 2-vært i opslaget.

De to har fundet hinanden gennem Christian Degns kollega på programmet 'Nybyggerne' Mette Helena Rasmussens Instagram-profil.

'Kæmpe tak til min TV-kollega og ven Mette Helena. som flere gange har “sat mig i udbud” til hendes mange skønne følgere her på Instagram. Mest for sjov. Men man ved jo aldrig… Og en af følgerne er søde Sarah i Odense, som synes hendes veninde Trine og jeg skulle mødes, for vi måtte da være et match. Årets bedste ide!', skriver han.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at den første date hurtigt blev en realitet.

- Efter Trine blev overtalt af sin veninde, skrev hun til mig på Instagram: 'Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du søger en hustru. Det er faktisk meget belejligt, for jeg leder efter en mand. Spørgsmålet er, om vi skal tage en drink eller en morgenjagt?¨' Så kiggede jeg på billedet på hendes profil og tænkte: 'Wow!'. Der var så meget god energi og livsglæde, fortæller Christian Degn.

- Vi mødtes så fredag for 31 dage siden, og det gik så fantastisk godt, at daten varede indtil mandag. Jeg har aldrig mødt et menneske, jeg klikkede så godt med så hurtigt. Hun er helt utrolig ærlig og sød, fortsætter tv-værten glad.

Christian Degn kan smile ekstra stort for tiden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kærlighedsferie i Italien

Parret spilder heller ikke tiden sammen. De har netop været til Musik i Lejet, og nu er de taget på ferie sammen i Italien.

- Det er en befrielse at møde en, hvor det hele bare føles rigtigt. Der er ingen tvivl i nogen af os. Det er noget, man kan være heldig at opleve få gange i livet. Så hvorfor gå og holde sig tilbage? Vi har lært hinanden meget at kende hurtigt, da vi har været enormt meget sammen, forklarer Christian Degn.

- Trine er ligesom jeg. En pleaser, der gerne vil gøre alle glade. Det gør, at vi forstår hinanden utrolig nemt. Og så har hun jagttegn, går til klatring, er vild med Formel1 og livet generelt, fortsætter han og tilføjer, at distancen mellem København og Odense bestemt ikke er nogen udfordring.

- Det er jo fantastisk, at jeg skal på optagelse i Jylland, så jeg kan kigge forbi. Det eneste offer er Molslinjen, da jeg er blevet meget glad for at køre over Fyn, griner han.