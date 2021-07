Stor lykke: 'Vores hjerter flyder over!'

'Den store bagedyst'-finalist Jasmin Gabay kan nu kalde sig mor for anden gang

Selvom store dele af Danmark gik slukøret i seng efter kampen mod England onsdag aften, har det ikke kun været en mere sørgmodig aften.

I hvert fald ikke hos den tidligere 'Bagedyst'-finalist Jasmin Gabay.

Hun og kæresten, Niclas, er nemlig blevet forældre til en lille søn, som er deres første fælles barn.

Det afslører Jasmin Gabay på Instagram, hvor hun deler et billede af den lille familie fra hospitalssengen på Rigshospitalet samt morgenbordet, som består af toast med marmelade og fødselsdagsflag og -servietter.

Til billedet skriver hun:

'Og så var vi en til. Vores hjerter flyder over! 7/7 er også en flot fødselsdag', skriver den nybagte mor.

Dermed kan Jasmin Gabay kalde sig mor til to - fra et tidligere forhold har hun nemlig sønnen Jonathan.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den nybagte mor, men det har i skrivende stund ikke være muligt.

Jasmin Gabay har ikke lagt skjul på, at hun og kæresten er ovenud lykkelige over familieforøgelsen.

- Det er jo længe siden, at jeg blev mor for første gang, så det føles næsten som første gang igen, har hun tidligere fortalt Ekstra Bladet.

Skal giftes

Sidste år fortalte en glad Jasmin Gabay til Ekstra Bladet, at kæresten Niclas havde været på knæ, og at de to skulle giftes i nærmeste fremtid.

- Vi har hele tiden planlagt, at det skulle være i 2022, fordi vi ikke ville ud i at skulle aflyse, fortalte hun.

- Så det er vi stadig i fuld gang med. Men vi mangler stadig et sted. Folk booker jo flere år i forvejen, må vi konstatere, lød det med et grin.

