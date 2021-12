Stor milliongevinst: Solgt på rekordtid

Små ti dage.

Så lang tid skulle den verdenskendte musiker Tim Christensens eksklusive penthouselejlighed på Frederiksberg have lov til at være til salg, før en køber slog til.

En lynhurtig handel, der betyder, at Dizzy Mizz Lizzy-forsangeren nu så småt kan begynde at folde flyttekasser og overveje, hvad der skal med videre efter 17 år på adressen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det 174 kvadratmeter store hjem, som ligger på de to øverste etager i en klassisk københavnerejendom fra 1914, er altså gået som varmt brød, selv i forhold til den ellers lave salgstid i det populære, men dyre boligområde i hovedstaden.

Blot 46 dage eller omkring halvanden måned har det i gennemsnit taget at sælge en ejerlejlighed i Frederiksberg Kommune i år - det er næsten 20 dage hurtigere end salgstiden i 2020, der lå på 64 dage.

Handlen bekræftes over for Boliga.dk af ejendomsmægler Adam Schnack, som har stået for salget, men som dog ikke har yderligere kommentarer til salget.

Lejligheden blev taget af markedet efter kort tid. Foto: Lars Gundersen/Adam Schnack

Stor profit i vente

Da Tim Christensen overtog nøglerne til sit nye hjem tilbage i 2004, betalte han 3,5 millioner kroner for lejligheden, siden da er priserne på især Frederiksberg eksploderet.

Det betyder også, at der formentlig er en solid milliongevinst i vente, hvis sangerens lejlighed er blevet handlet noget nær prisen på 15 millioner kroner, som boligen blev sat til salg for i starten af december.

Ifølge tal fra Boliga.dk er de kvadratmeterpriser, som salget af ejerlejligheder i den mondæne hovedstadskommune har indbragt, nemlig mere end fordoblet på bare ti år:

En lejlighed på eksempelvis 60 kvadratmeter, som i 2011 blev solgt for knap 1,6 millioner kroner - ud fra den daværende kvadratmeterpris på lige under 26.500 kroner - er i år blevet solgt for næsten 3,3 millioner kroner og altså en kvadratmeterpris på næsten 54.900 kroner.

Tim Christensen er især kendt for sin tid i den monsterpopulære rockgruppe Dizzy Mizz Lizzy, men han har også flere gigantiske hits under bæltet - deriblandt 'Right Next to the Right One', 'Love Is a Matter Of.' og 'How Far You Go' - fra sin solokarriere.

Se Tim Christensens lejlighed her.

