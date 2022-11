Stor millionhandel: Gravesen betaler 6.300.000 kroner

Thomas Gravesen har fået ny adresse.

Den tidligere danske landsholdsstjerne og nuværende fodboldekspert på tv bliver i Vejle, hvor han netop har købt hus. Det viser oplysninger fra det offentlige virksomhedsregister og tingbogen.

Ifølge sidstnævnte har 46-årige Gravesen betalt 6,3 millioner kroner for den 285 kvadratmeter store bolig, der ligger på en grund på 19.995 kvadratmeter.

Thomas Gravesen formåede at få et nedslag i prisen for huset, der i juli blev sat til salg for 6.495.000 kroner og dermed kun nåede kort tid på markedet, inden han slog til.

Ifølge tingbogen er skødet underskrevet 27. oktober, mens han overtager hjemmet 1. marts næste år.

Hård millionkamp

Det nye hus er ikke det eneste, Thomas Gravesen har i Vejle.

Ifølge tingbogen er han fortsat ejer af den penthouse-lejlighed, han længe har forsøgt at få solgt.

I sommer satte han prisen et godt stykke ned og udbød den til 11.975.000 - et beløb, der er to millioner kroner lavere end det, han selv betalte for lejligheden i 2010.

I september blev lejligheden taget af markedet igen, og i tingbogen står Gravesen altså fortsat som ejer af den luksuriøse bolig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Thomas Gravesen, der med et grin venligt afviser at kommentere på både huskøb og situationen med penthouse-lejligheden.